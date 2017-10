Los diarios de Emilio Renzi

«Se trata de los tres volúmenes que componen la obra magna del gran último intelectual de Latinoamérica. Un gran escritor pero, ante todo, alguien que inaugura un nuevo modo de leer. Piglia atribuye sus diarios a Emilio Renzi, ese trasunto inspirado en su abuelo italiano que tanto admiró y el protagonista de muchas de sus novelas». La recomendación literaria llega de la mano de María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast.

«Inaugura un nuevo modo de leer»

«Piglia empleaba los diarios como espejos en los que no intenta registrar su vida, sino crear un espacio homólogo que le sirva de espejo. Se sostenía en la escritura para no ahogarse. Conmueve, en esa lectura, el registro diario de las penalidades económicas en el mismo renglón de las citas de autores que admiraba, de los amores que iba abandonando, de los días en los que no encontraba motivo para salir de la cama y al final, el registro de su muerte a causa del ELA. Para Piglia, los únicos diarios que servían eran los escritos en contra de uno mismo. Por eso, sus favoritos eran los de Pavese y Kafka. El mío, sin duda, es el de Piglia», confiesa.