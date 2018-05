Destape artístico en Russafa Russafart, que cumple 10 años, abre las puertas de 88 estudios, galerías y comercios | El festival, que se celebra del 1 al 3 de junio, salta al barrio de Monteolivete y expone obra de creadores de Lisboa MARTA BALLESTER VALENCIA. Jueves, 24 mayo 2018, 01:09

Sin dejar de ser fieles a su filosofía y a su manera de entender la gestión cultural de la ciudad, el festival Russafart celebra su décimo aniversario «orgulloso» de lo que ha conseguido. «Pese a las dificultades, nos hemos convertido en uno de los grandes festivales de la ciudad. Hemos sorteado muchos obstáculos para poder llegar hoy aquí y poder decir con la boca bien llena que tenemos una inmensidad de lo que es un museo horizontal expandido», expresó el coordinador general, Arístides Rosell.

Bajo el lema 'Creando arte', Russafart se convierte en un evento «fundamental, que no existe a nivel nacional ni internacional», donde descubrir «qué se cuece» en el interior de los talleres, espacios donde se revela en toda su dimensión el día a día del arte en sus ámbitos más íntimos, donde la inspiración y los motivos toman forma definitiva. Rosell defendió el papel de los creadores: «Sin el sector primario de la producción artística no existirían los museos ni las galerías de arte».

En «apenas cuatro kilómetros cuadrados» 275 artistas de diversas disciplinas se destapan en un total de 88 espacios de Russafa. Abrirán sus puertas 60 estudios artísticos, galerías y proyectos, además de 28 espacios expositivos, entre los que se encuentran los propios comercios y bares del barrio. Estos datos muestran el crecimiento del festival desde su primera edición, que congregó a 50 artistas en 30 espacios.

En esta misma línea, Russafart extiende sus fronteras geográficas al incorporar 11 estudios y galerías del vecino barrio de Monteolivete. «Como zona activa que somos queremos seguir contagiando con esta iniciativa a otros distritos a los que se han mudado algunos de nuestros creadores habituales y donde también existen muchos artistas con potencial», manifestó Rosell. Además contará con la participación de cinco artistas de Lisboa, como parte de los intercambios culturales a nivel internacional con eventos similares.

Otra de las novedades destacadas por el equipo del festival es la colaboración con la plataforma Orfheo, que cuenta con un almacenamiento «inmenso» de artistas y colectivos artísticos, en la creación de un «programa específico» para la gestión cultural del evento. Con él pretenden ayudar a filtrar los gustos de los visitantes. La cita cultural cuenta con distintas disciplinas artísticas a visitar, como la pintura, la escultura, la ilustración, el dibujo o el arte urbano. Como en anteriores ediciones, el festival tendrá actividades paralelas. Desde el viernes día 1 hasta el domingo 3 de junio el público podrá disfrutar tanto de música, como de lectura poética o 'performances', que serán gratuitas, como el resto del evento. También se reitera el concurso de pintura rápida, programado para el sábado por la mañana, donde todas las personas mayores de 16 años pueden participar en la realización de cualquier paisaje o interpretación plática del barrio de Russafa. Los ganadores obtendrán un premio económico de hasta 700 euros.

Esta sexta edición cierra un ciclo de diez años de vida, mostrando la madurez de un evento cultural que tuvo la originalidad de abrir las puertas de los estudios de arte al público y que convocó una amplia participación y colaboración social del céntrico barrio valenciano. El año pasado alrededor de 60.000 personas pasearon por la ruta del festival. «Los negocios del barrio quieren que haya un Russafart todos los meses, porque se nota su impacto económico en todos los ambientes», bromeó el director.

El coordinador general no ve «techo» a la cita cultural. «Con la creación artística nunca se llega a un límite», añadió. Han pasado los años de crisis y estos han dejado «imaginación y más ilusión si cabe para continuar», alegó el catedrático de Estética y Teoría de Arte de la Universitat de València, Román de la Calle. La concejala de Cultura, Glòria Tello, alabó la capacidad de Russafart para «hacer partícipe a la ciudadanía y enseñarles a mirar». «Desde la administración no debemos condicionar estas iniciativas, debemos estar detrás y sustentarlas para que no caigan», afirmó.

Como concluyó el catedrático, «con Russafart estamos en la cocina de los grandes cocineros, y ahora sólo falta que vengan los gastrónomos a disfrutar».