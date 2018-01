Desconcierto por la Nave de Sagunto Imagen de la Nave de Talleres de Sagunto, antigua Ciudad del Teatro y que lleva más de ocho años cerrada. / paco bono Los profesionales defienden que hay otras prioridades como el apoyo a la producción y el incremento de ayudas públicas | El sector teatral valenciano cuestiona la compra del edificio y pide un proyecto cultural «realista y concreto» NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 16 enero 2018, 23:40

La reciente adquisición por parte de la Generalitat Valenciana de la Nave de Talleres de Sagunto, la antigua Ciudad del Teatro, cerrada desde hace más de ocho años, no ha generado la alegría que se suponía tras la recuperación de un nuevo espacio para fines culturales. Distintos colectivos y profesionales de las artes escénicas de la Comunitat valoran positivamente que el Consell no haya dejado que se perdiera el edificio, aunque se muestran escépticos con el futuro de un inmueble cuya compra ha ascendido a cerca de cuatro millones de euros.

«¿Alguien ha dicho cuál va a ser el presupuesto, qué va a costar la producción y la exhibición en un espacio de más de 10.000 metros cuadrados? No hay proyecto concreto, que sea realista», asegura tajante el presidente de la Associació d'Actors i Actrius professionals valencians (AAPV), Ximo Solano. «Nos duele en el alma que se diga que se ha recuperado en nombre del teatro. Entendemos que, por su valor patrimonial no había que perderlo, pero ¿saben en la conselleria lo que cuesta levantar allí un espectáculo? Nos cuesta digerir que esta propuesta se vaya a poner en pie cuando en materia de exhibición y de producciones en la Comunitat aún está todo por hacer, no nos hemos recuperado», se lamenta Solano sobre la necesidad de inversión pública en otras prioridades como son el apoyo a las compañías de la región. Ante la intención de que la Nave de Talleres acoja el festival de teatro Sagunt a Escena, el representante de los intérpretes de la región también se muestra escéptico. «Si quieren un certamen potente, que inviertan en él. Sagunt a Escena está en precario. A veces, cuando toman este tipo de decisiones creen que nos equiparan a otras ciudades de Europa. Y no es así, nosotros aún estamos en segunda división en lo que al apoyo a las artes escénicas se refiere», concluye.

Para la presidenta de la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET), Sònia Alejo, la operación por la que Cultura recupera la Nave de Talleres -tras haber sido adquirida por el Consell- también suscita muchos interrogantes. «¿Qué cantidad nos cuesta? ¿Con qué futuro proyecto se va a dinamizar la nave? ¿Cuál va a ser el tipo de gestión?», se pregunta la dramaturga. Para la entidad a la que representa, «descentralizar la producción y exhibición es siempre una buena idea», no obstante, cuestiona si «¿vale la pena retomar el proyecto habiendo otras prioridades más inmediatas?», afirma.

Con ella coincide la presidenta de la Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (AVETID), María Ángeles Fayos, quien muestra su extrañeza por la compra de la Nave, sobre todo, dice, «en un momento en el que nos siguen diciendo que los presupuestos para las artes escénicas están recortados y no se recuperan». Ella asegura que la Generalitat, después de que el Ayuntamiento finiquitara las subvenciones a las salas privadas, debería mostrar su apoyo a estas empresas.

En el horizonte de los profesionales también se encuentra la problemática sobre el cierre del teatro Escalante, clausurado desde hace más de un año y a la búsqueda de una nueva sede fija. «Sorprende que la compra haya coincidido en un momento en el que se está perdiendo un teatro», afirma el productor José Alberto Fuentes, de La Pavana, quien valora positivamente la adquisición. No obstante, Solano también coincide con él en que «debería haber más preocupación por el Escalante, un proyecto de treinta años que está muriendo».