El desafío de la 'Paella de cítricos'
JUAN SANCHIS Martes, 24 octubre 2017, 00:14

Los hermanos Roca, propietarios de El Celler Can Roca, el tercer mejor restaurante del mundo según The World's 50 Best Restaurants 2017, han llegado a Valencia dispuestos a sorprender con su particular estilo. Platos con títulos tan sugerentes como el 'All i pebre de ostras', 'Calamar a banda', 'Consomé de gamba con anémona' o la 'Paella de cítricos' compusieron el menú de la cena de la gala final celebrada ayer para la elección de los tres becarios valencianos que trabajaran cuatro meses en el local de estos tres maestros de la cocina.

Los estudiantes proceden de la Red de CDT (Centros de Desarrollo Turístico) de la Comunitat y se beneficiarán del proyecto conjunto del BBVA y los hermanos Roca, que los ha llevado en una gira por 18 ciudades del mundo y que ahora recorre siete comunidades españolas.

Haciendo gala de su creatividad, escogieron distintos productos valencianos y los reinterpretaron, tal y como es habitual en ellos. Obviamente no podía faltar la paella, pero que el estilo de los Roca reconvirtió en un postre que llamaron 'Paella de cítricos'. «Queríamos hacer una paella dulce, pero nos pareció demasiado transgresor», afirmó Joan, el mayor, que hizo de portavoz de su hermano Jordi, afectado por una afonía, que ha sido el diseñador del postre. Al final, el plato ha quedado en un dulce de bolas de helado con una base de sorbete dejada caer sobre nitrógeno líquido.

Pero las sorpresas no quedaron ahí. El menú incluía una tomatina que, según Joan Roca, «contiene diferentes texturas de tomate e incorpora diversos sabores» para poner en valor la huerta valenciana.

No podía faltar una referencia a la Albufera y para ello han creado el denominado 'Pato azulón', acompañado de algas, foie gras y lías de arroz fermentado. Además, estaban presentes un turrón salado y un socarrat con arroz azafranado.

Josep Roca, el jefe de sala y con el que trabajará uno de los becarios valencianos, señaló que la cena estaría aderezada con vinos denominación de origen de Alicante o Utiel-Requena. Entre otros, un cullerot blanco que homenajea a la tradición del patrimonio valenciano de las tinas o un Fondillón del siglo XV, que se ha encargado de reiventar Raúl Pérez.

Los hermanos Roca colaboran con el BBVA desde el año 2013 en un proyecto que incluye, entre otras acciones, la concesión de becas a estudiantes para que trabajen con ellos durante cuatro meses. Tres serán los valencianos seleccionados que se elegirán entre 19 candidatos que han llegado a la fase final y que se conocerán hoy. Joan Roca indicó que el principal criterio de selección es «la actitud, las ganas de trabajar, la pasión» frente a la «aptitud».