«Es un desafío dar cabida al sexo en el teatro sin caer en lo soez» Patricia Jordá en la obra 'Vooyeur'. / LP La alicantina presenta hoy en la Rambleta el montaje 'Vooyeur', donde invita al público a convertirse en mirón de la intimidad de parejas Patricia Jordá Actriz y sexóloga M. BALLESTER VALENCIA. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:04

Tras más de 30 ciudades visitadas y reuniendo a más de 60.000 espectadores, llega hoy a Valencia, a la Rambleta, la obra escrita y protagonizada por la alicantina Patricia Jordá. 'Vooyeur' saca el sexo al escenario y propone una experiencia teatral erótica que también se podrá ver mañana. Con una muestra de la sexualidad «humanizada», sin clichés cinematográficos, la autora plantea una reflexión del término más amplia donde «la excitación puede estar simplemente en la lectura de un poema, donde no hace falta el contacto físico». Jordá como sexóloga también, utiliza la teoría actual en la que no existen los preliminares para poner en valor el juego creativo y erótico entre parejas traspasando los límites del cuerpo. El público convertido en mirón de cuatro escenas que reflejan la intimidad de varias parejas podrá reírse con esta comedia y con estas situaciones en las que tal vez se sientan identificados.

-¿Por qué el público debe ser 'vooyeur' de esta obra teatral?

-Ante todo porque va a reír, disfrutar y aprender. Con esta obra que he escrito propongo un viaje a través de la sexualidad y el imaginario erótico que subirá la temperatura del teatro. Además, hará desconectar de todos esos problemas que tenemos en otros ámbitos de la vida.

-¿Cuál es el mayor placer y desafío de esta función?

-El mayor placer es convertir el teatro en un paraíso terrenal en el que el público disfruta. Pero es un desafío dar cabida al sexo en el teatro sin caer en lo soez, en lo vulgar o en lo excesivamente explícito. Hemos arriesgado con la puesta en escena, con las penumbras, para jugar con la imaginación del espectador y que sea su mente la que termine de componer la escena. En el teatro hay que ser ingenioso y creativo como en la sexualidad. Eso es lo que hacemos y lo que proponemos.

-¿Qué objetivos se planteó cuando decidió crear 'Vooyeur'?

-Lanzar una reflexión. No quería hablar de una manera superficial y banal del sexo, sino tratar de mostrar una idea más amplia de él, que la mayoría no entiende, donde una conversación, una caricia o un baile se convierten en la propia relación sexual. No hay que ceñir el concepto a irse a la cama con otra persona, sino también al juego que se establece y debemos fomentar. El objetivo final era que el público se llevase un aprendizaje con alternativas para romper la rutina y vivir la sexualidad de manera creativa. Las escenas son fantasías a la vez que propuestas.

-¿Qué papel jugará el espectador?

-La compañía Tropa Produce nació con la vocación de convertir al espectador en protagonista del espectáculo. La idea en esta obra es que vengan a mirar como buenos 'vooyeurs'. El título le pasa la pelota al público para que llegue incluso a sentir sensaciones eróticas estimulantes al observar lo que le ocurren entre los personajes en algún momento de la función. Además yo siempre planteo que la última escena de la obra se tiene que hacer en casa del espectador. Que cada uno se lleve lo que quiera y que experimente.