El Deleste concentra en un solo día un cartel con trece propuestas musicales Una de las actuaciones del Deleste del año pasado. / lp León Benavente, The Wedding Present y Public Service Broadcasting, platos fuertes del festival que recala el sábado en la Rambleta NOELIA CAMACHO VALENCIA. Miércoles, 1 noviembre 2017, 00:54

El festival de música Deleste, que este año vuelve a celebrar su sexta edición en la Rambleta, sigue siendo un certamen cómodo y accesible, que apuesta por un sonido cuidado, que busca que las actuaciones no se solapen entre sí y que reduce el aforo a los conciertos para evitar aglomeraciones.

Esta es y ha sido su marca desde que hace seis años nació en Valencia para ofrecer propuestas musicales más alternativas e independientes. Pero la novedad de este año es que la cita, que tendrá lugar el próximo sábado, ha concentrado todos su conciertos en un solo día. Desde las once de la mañana a las tres de la madrugada, hasta trece propuestas sonoras se instalarán en el espacio cultural de San Marcelino.

Según los responsables del Deleste, este cambio se debe a varias cuestiones. Una de ellas es que el público masivo del festival, que tiene entre treinta y cincuenta años y suele ser de la ciudad, que prefiere disfrutar del evento de día. Asimismo, confesaron su impulsores que la venta de abonos de otros ejercicios apenas llegaba al 30%, por lo que han optado por aglutinar todas las propuestas en una sola jornada. «Pero la magia del Deleste se mantiene. Además, ya está casi todo vendido», aseguró Quique Medina, uno de los responsables del certamen.

Tres escenarios de la Rambleta -Auditorio Cervezas Alhambra, Escenario Zummo Living Culture y Terraza Arroz Dacsa- acogerán los conciertos. Ninguno de ellos se solapará para que los asistentes puedan acercarse a todas las propuestas musical.

Como insistieron ayer los promotores del Deleste, el día tendrá la misma importancia que la noche. Aunque han organizado una fiesta previa este viernes en Electropura (Calle Pintor Salvador Abril, 20) en la que estarán pinchando los responsables del festival y a la que acudirán algunos de los componentes de los grupos que conforman el cartel.

El Auditorio Cervezas Alhambra acogerá el directo de los ingleses Public Service Broadcasting, uno de los platos fuertes del festival. Los londinenses llevarán a cabo una de las actuaciones del año en la ciudad gracias a su post-rock galáctico aderezado de un impresionante montaje audiovisual. Momento a tener en cuenta, también en el mismo espacio, lo protagonizará Enric Montefusco y su banda. El catalán aterriza en la capital dispuesto a repasar sus canciones en solitario y sus clásicos. La actuación tendrá lugar a las 13:30 horas.

Además, el escenario Zummo Living Culture vibrará con los británicos The Wedding Present, todo un clásico del rock alternativo, que quieren demostrar en Valencia que están en un buen momento de forma y realizarán un vibrante paseo por las canciones más destacadas de su trayectoria.

Otro de los grandes alicientes del Deleste llegará de la mano de León Benavente, que serán los responsables de lo que se ha llamado el 'prime time' del festival, es decir, un concierto que sonará a las doce de la noche. Tras casi dos años rodando por salas y festivales, los madrileños cierran gira en la capital del Turia con una puesta en escena inédita.

La Terraza Arroz Dacsa también acogerá «momentos felices» para los asistentes. El restaurante MUÍ de Rambleta se encargará de ofertar una variada propuesta gastronómica en este espacio ajardinado al aire libre en el que no faltará la música, desde La Desmontable, Vitamin Collective, The Basement Soundsystem a Tornillo y Lea pinto the Voi. Finalmente, el Deleste también propone descubrir los mejores directos del pop-rock actual de la mano de Cala Vento, Pavvla, Apartamentos Acapulco, Samuel Reina, Penny Necklace, The Vibrowaves, Dûrga, Bilbadino dj o L'Emperador.