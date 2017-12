Davide Livermore dimite como intendente del Palau de les Arts Davide Livermore, durante una entrevista, el psado verano. / Irene Marsilla El intendente abandona su cargo dos años después de sustituir a Helga Schmidt, acusada de prevaricación y malversación REDACCIÓN Martes, 5 diciembre 2017, 10:18

Davide Livermore, director artístico de Les Arts, ha convocado una rueda de prensa esta mañana para comunicar que dimite de su cargo. El intendente, que había alcanzado el ecuador de su mandato, tras dos años al frente del coliseo valenciano explicará las razones por las que toma esta decisión. Sustituyó a Helga Schmidt en 2015, que fue apartada del cargo tras ser detenida por la policía e imputada por los delitos de prevaricación y malversación.

Davide Livermore, que hasta entonces era el asistente del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo de Les Arts, es uno de los directores de escena italianos más importantes. Tras años de experiencia como cantante por los principales teatros italianos e internacionales, se incorporó a la dirección de escena. Desde septiembre de 1999 se dedica a la dirección teatral: prosa, teatro experimental y ópera.

La inesperada reacción se produce justo un día después de que se presentase 'Don Carlo', la ópera con la que se abre la nueva temporada del coliseo. Esta obra está protagonizada por Plácido Domingo, que manifestó una vez más su apoyo al auditorio valenciano. Livermore tenía contrato hasta 2019 y era el único gestor de la anterior etapa que continuaba en el cargo con el nuevo equipo de la Conselleria de Cultura y sin haberse sometido a un concurso público, algo que había sido cuestionado desde diferentes estamentos.

En una entrevista con este diario en verano aseguró que no se presentaría a un supuesto concurso si saliese. "No, porque los hechos y lo conseguido durante este tiempo representan mi proyecto. Yo he tenido todas las posibilidades de explicar mis propuestas e incluso las que no se pueden cumplir por cuestión económica. Me gusta que los políticos designen a cargos artísticos como una cuestión de confianza y de responsabilidad. Creo que los concursos son una buena herramienta a nivel teórico, pero en la práctica algunos son un parapeto porque no es fácil controlar las presiones", avanzó.