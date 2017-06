Y si David Lynch hubiese participado en Cinema Jove 1977.Cabeza borradora. :: / LP El festival se rinde, en la 32 edición, al director americano con los primeros títulos de su filmografíaVarios expertos descifran algunas de las claves de los filmes con los que el autor se abrió camino en el audiovisual ÁLVARO G. DEVÍS Lunes, 26 junio 2017, 00:43

Valencia. David Lynch vuelve a estar de actualidad. Con la tercera temporada de 'Twin Peaks', el realizador ha despertado de nuevo la curiosidad por su obra y el festival Cinema Jove lo ha aprovechado para recuperar el ciclo 'El joven...', que en otras ediciones protagonizaron nombres como Steven Spielberg o Claude Chabrol y que consiste en recuperar algunos de sus primeros trabajos.

Desde ayer y hasta el jueves se proyectará, en el Centro del Carmen a las 22.30 horas, la filmografía que Lynch podría haber presentado en el festival. El viernes se completará el ciclo con 'David Lynch: The Art Life', un documental de 2016 que repasa la etapa en la que formó su arte.

Esta muestra de su cine refleja los pilares de su carrera: lo siniestro, lo críptico y lo oscuro. El mejor ejemplo fueron sus primeros cortos ('Six men getting sick', 'The grandmother' y 'The alphabet'), proyectados ayer, en una sesión en que estuvieron acompañados por la música de We Are Not Brothers. «Prácticamente todo su universo, eso que llamamos lo lynchiano, está en ellos. Son perturbadores, incómodos, angustiosos y grotescos. Son pesadillas que mezclan el mundo onírico y el real», afirma Áurea Ortiz, Profesora de Historia del Arte de la Universitat de València. Eduardo Guillot, crítico de cine y uno de los miembros del comité de selección de los filmes que compiten por la Luna de Valencia, añade que son en estas obras «donde el director empieza a demostrar que su cine no busca ser novela audiovisual sino otro tipo de experiencia».

Hoy es el turno de 'Cabeza Borradora', primer largometraje de Lynch, que hereda gran parte de la estética y espíritu de sus cortos. Mañana será el turno del gran salto del realizador al cine 'comercial' con 'El hombre elefante', que obtuvo ocho nominaciones a los Oscar. Marcos Ferrer, que ha finalizado una tesis en Comunicación Audiovisual sobre el cine del realizador, explica como en este filme, protagonizado por Anthony Hopkins, «encontramos lo grotesco, lo deforme y la cuestión humana que siempre ha atraído al autor, como la obra de Francis Bacon».

Salvo 'Dune', que es una superproducción de ciencia-ficción que dividió a la crítica y al público, todas las historias tienen como telón de fondo, una América oculta. «Lynch habla de lo sórdido en un mundo idílico, del lado oscuro del sueño americano», explica Guillot. «El sistema crea una realidad que encubre y evita cualquier contacto con lo real que permita plantearnos ciertas cuestiones acerca de nosotros mismos», completa Ferrer.

Los tres expertos destacan lo conveniente de este ciclo de filmes en el marco de Cinema Jove. «Reflejan totalmente el espíritu del festival. Son un ejemplo. Y viendo estas obras nos damos cuenta de cómo se va conformando el mundo propio e intransferible de un creador fundamental en la cultura actual», apunta Áurea Ortiz. También por la influencia de la obra de Lynch en el cine actual. «A partir de su obra se ha acuñado el adjetivo de lynchiano. Su cine se relaciona con un territorio onírico, conexiones surrealistas, pero también con una estética y una voz muy personal», desgrana Eduardo Guillot.

También coinciden en recomendar especialmente 'Terciopelo Azul', que se proyectará el jueves. «Es una obra pregnante, pura seducción cinematográfica, una belleza sublime por la que trasluce lo siniestro de una realidad que exige a los protagonistas la pérdida de la inocencia frente al mundo», explica Ferrer. Por su parte, Guillot cree que «es una película que no se agota nunca».