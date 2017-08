La danza revoluciona Sagunt a Escena La compañía más innovadora de China, la TAO Dancer Theater, se sube a las tablas del Teatro Romano L. CH. Lunes, 14 agosto 2017, 23:55

La compañía de danza china más conocida del mundo aterriza en Sagunt a Escena para ofrecer parte de su espectáculo innovador. Conocida por haber revolucionado el mundo de la danza en su país, la TAO Dance Theater fue fundada en 2008 y está dirigida por el coreógrafo Tao Ye. Hay que resaltar que la compañía de origen asiático ha actuado en los más reputados teatros y festivales de todo el mundo.

En Sagunt a Escena presentará sus obras '6 y 7', dos actuaciones minimalistas donde el cuerpo humano es el elemento visual protagonista desprovisto de narración o de representación. Los asistentes al festival cultural podrán ver hoy, martes 15 de agosto, sobre el escenario del Teatro Romano trozos de la primera y segunda parte de la trilogía 'La línea recta', unas obras que han recorrido escenarios como los del Lincoln Center de Nueva York hasta la Ópera de Sydney.

DATOS Dirección Plaza Facundo Roca, s/n, Sagunto Horario Hoy, 15 de agosto, a las 22.30 horas Precio De 16 a 24 euros Más información http://teatres.gva.es/

Ambas piezas continúan con el proyecto a través del cual su autor busca purificar y destilar el cuerpo humano en los límites del infinito, donde 6 y 7 bailarines vestidos de negro y blanco, respectivamente, actúan en línea recta. No obstante, cada una de ellas tiene una presentación distinta.

Mientras que la número 6 se centra en la columna vertebral y gira en torno de la representación del instinto humano más básico, «moverse», la pieza número 7 se caracteriza por los cantos en directo de los bailarines que buscan darle voz al movimiento en sí mismo.

El nombre tan particular que estas dos obras presentan se debe a que el director y fundador Tao Ye no titula sus creaciones y prefiere numerarlas, ya que cree que «la danza no puede resumirse en pocas palabras y un número o un símbolo deja al público libre de ver la obra con la mente abierta».

La programación del Off Romà también sigue su curso en paralelo a la programación principal y será hoy cuando en los Jardines del Antiguo Sanatorio, en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto, se presentará el espectáculo cómico 'Rodó' de la compañía Chapertons. Se trata de una función gratuita destinada a todos los públicos que podrá verse a las 22.30 horas.

'Rodó' es un espectáculo cómico que fusiona humor, imaginación y neumáticos. Goza de un lenguaje universal para todos los públicos y una gran receta de creatividad con el sello único de Chapertons, donde la coordinación y precisión de los intérpretes supera los límites establecidos. Un elenco de tres artistas, Ernest Tarradas, Kike Ferragut y Miner Montell, son los protagonistas de esta obra teatral.