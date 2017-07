Cultura busca director artístico para Dansa València 'El cant del cos' se representó en el último Dansa València. / Irene Marsilla Una comisión de expertos elegirá al coordinador del festival, que tendrá un contrato de un año prorrogable a tres C. VELASCO VALENCIA. Viernes, 28 julio 2017, 19:29

Dansa València no empieza de cero. Tiene un nombre reconocido y una trayectoria labrada de años, pero un festival no deja de experimentar cambios. Algunos pasan desapercibidos para el público y otros son de calado. El que prepara el Institut Valencià de Cultura (IVC) -antes CulturArts- se adscribe a la segunda categoría. Cultura propone una convocatoria abierta y pública para elegir a la persona que dirija el festival. Hasta ahora la cita cultural era asumida directamente por el IVC y, concretamente, por la dirección de Artes Escénicas (antes Teatres). Ya no será así.

Desde el pasado lunes está abierta una convocatoria para recibir candidaturas a la coordinación artística de Dansa València. La persona elegida firmará un contrato por prestación de servicios a ejecutar entre octubre de 2017 a abril de 2018. El periodo de contratación es de una año, pero prorrogable a otros tres. La contraprestación económica, según las bases de la convocatoria, son de 14.000 euros más IVA. «Los gastos ocasionadas por los viajes, contactos exteriores y representación estarán incluidos en esta cantidad», según las bases.

La fórmula ha sido "consensuada con los profesionales de la danza", asegura Roberto García

La decisión de elegir por convocatoria pública a la persona responsable de Dansa València «ha sido consensuada con el sector», explicó Roberto García, director adjunto de Artes Escénicas del IVC. Para él, el futuro nombramiento es una forma de ir «de la mano» con los profesionales de la danza en la Comunitat. García, que defendió la convocatoria como un «procedimiento transparente», confía en formar la comisión de expertos, «que en su mayoría no procederán de la Administración», a primeros de septiembre. El objetivo es, indicó el director de Artes Escénicas, que el nuevo responsable asuma la coordinación en octubre «para tener tiempo para abordar la próxima edición, trabajar con el Ministerio de Cultura y mantener relaciones internacionales».

En el programa de Roberto García no figuraba que el coordinador de Dansa València surgiera por un proceso abierto, pero en conversaciones con la Asociación Valenciana de Empresas de Danza (AVED) y con la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) se vislumbró la posibilidad y así se acordó.

El plazo acaba el 24 de agosto

Los candidatos, que tienen 30 días para postularse y presentar iniciativas, han de presentar un proyecto que explique el modelo apropiado para Dansa València, que «partiendo del actual y con visión de futuro, logre situar la creación valenciana en el panorama nacional e internacional», según las bases. La convocatoria se publicó en la web el pasado lunes y desde entonces comienza la cuenta atrás. Hasta el 24 de agosto, los aspirantes tienen de plazo para optar a la coordinación del festival.

Según la convocatoria, formarán el jurado cuatro profesionales del sector (uno de la AVED, otro de APDCV, dos profesionales independientes vinculados a las artes escénnicas, el director general de IVC, una persona del equipo de gestión del IVC y el propio Roberto García). La comisión valorará «el planteamiento del festival, la programación artística, la atención a la creación de público para la danza, las propuestas de gestión coherentes con las buenas prácticas, la gestión y la viabilidad presupuestaria». La propuesta deberá quedar reflejada en 10 folios.

En la convocatoria se reclama, además, un plan de comunicación, «estrategias de apoyo y difusión del trabajo de los coreógrafos valencianos» y proyectos para la «internacionalización del trabajo y piezas de coreógrafos valencianos». Los requisitos fijados en las bases son: trayectoria, conocimiento y experiencia profesional acreditada en gestión cultural, conocimientos de valenciano e inglés y experiencia mínima de tres años en organizaciones culturales en el ámbito de la danza». Se valorará la «posesión de un título o certificación que acrediten la formación académica en danza, gestión cultural, historia del arte, etc», pero no es requisito la titulación superior o universitaria.