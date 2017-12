Cultura garantiza la continuidad de Les Arts y sacará a concurso público la plaza de intendente Palau de les Arts. / Vicente Martínez Se prevé la convocatoria de director general para el próximo año y será elegido por la Generalitat NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 5 diciembre 2017, 19:45

El secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, ha garantizado hoy la continuidad del Palau de les Arts y de su programación para esta temporada y la próxima después de que el intendente Livermore anunciar su dimisión esta mañana. El intendente ha aseverado en rueda de prensa que no quería «ser cómplice si hay un deseo de cerrar Les Arts». «Sus palabras me han sorprendido. La voluntad de la Conselleria es todo lo contrario. En tres años hemos aumentado el presupuesto en un 20%. No ha habido ningún hecho que demuestre esas palabras. La continuidad de Les Arts está garantizada», ha manifestado Girona.

Girona ha asegurado que se van a cambiar los estatutos de les Arts para crear la figura del director general, que será elegido por la propia Generalitat, y la del director artístico, que saldrá a convocatoria pública en 2018. El secretario autonómico ha asegurado que el ya exintendente conocía la intención de la Conselleria de sacar a concurso su puesto. Ha negado que el Consell quiera cerrar el coliseo de ópera aunque ha afirmado que con los nuevos estatutos el auditorio va a ser «más sostenible». También ha asegurado que en el último informe de la Intervención de la Generalitat se había alertado de las posibles incompatiblidades en las que incurría Livermore al trabajar para otros teatros. «La conselleria le ha requerido los contratos en reiteradas ocasiones sin encontrar respuesta», ha alegado el secretario autonómico.

Los cambios en los nuevos estatutos, a falta de ser aprobados, también afectan al Patronato de la Fundación del Palau de les Arts, que cambiará su composición cuando se aprueben.

Girona, como ha hecho esta mañana la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha destacado la calidad profesional de Livermore.