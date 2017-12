Cultura elegirá por concurso al titular de Les Arts pero quiere negociar su sueldo después El conseller Vicent Marzà compareció ayer ocho días después de la dimisión del exintendente Livermore. / J. SIGNES Marzà corrige ahora a su número dos y afirma que el candidato no está obligado a conocer el programa electoral del Consell NOELIA CAMACHO VALENCIA. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:44

El futuro director del Palau de les Arts, sin titular desde la dimisión del exintendente Davide Livermore la semana pasada, accederá al cargo sin conocer su salario. Esa es la idea del conseller de Cultura, Vicent Marzà, quien anunció ayer que el futuro titular del coliseo valenciano, que se elegirá mediante convocatoria pública, conocerá su sueldo una vez haya sido seleccionado. «La retribución se deja abierta y se ajustará a valores de mercado de otros espacios públicos de estas características», justificó el conseller a la hora de no especificar la cantidad exacta. Según Marzà, el salario podría «incluso ser superior» a los 135.000 euros que cobraba el 'regista' italiano.

Así lo anunció el responsable de Cultura tras la reunión ayer de los miembros del patronato de Les Arts en la que se aprobaron los nuevos estatutos. En ellos se recoge que el director artístico se elegirá por concurso público y que deberá acreditar experiencia en la gestión escénica internacional, conocimiento del sector profesional y deberá presentar un proyecto artístico para los próximos cuatro años. El nombre del seleccionado por un comité formado en su mayoría por expertos no se conocerá al menos hasta mediados de 2018. Los candidatos sabrán que su contrato será de cuatro años y que entre sus funciones se encuentran la de elaborar un programa que incluya no sólo ópera, sino música y artes escénicas; la obligación de velar por la coherencia de la oferta cultural de les Arts; y la apuesta por la democratización del acceso a la cultura por parte de los ciudadanos. Estos requisitos son los que formarán las bases de la convocatoria abierta. Pero los interesados propondrán un proyecto sin saber cuál será su nómina, que negociará una vez sea elegido. Según Marzà el procedimiento es así con el fin de que puedan concurrir personas de «excelencia».

Este hecho es, en palabras del conseller, «una excepcionalidad», ya que no se aplicará la barrera de no superar el sueldo de un director general de la Generalitat ni se ha marcado límite. La cantidad «está abierta para que se sitúe en los márgenes que marca el mercado, porque, para que sea equiparable, no podemos hacerlo evidentemente con un sueldo de director general», insistió.

Lo que sí deben saber los que opten a la dirección artística del auditorio valenciano es que yo no es necesario que conozcan el programa electoral del Consell. «Ese no ha sido nunca nuestro posicionamiento», aseguró Marzà para corregir las afirmaciones realizadas por su número dos, el secretario autonómico Albert Girona, cuando el pasado martes aseveró que el futuro responsable «evidentemente debe conocer la realidad del país (en referencia a la Comunitat Valenciana), siempre teniendo en cuenta que ese programa tiene que estar dentro de la filosofía de Gobierno que nosotros tenemos». Marzà rectificó este planteamiento en insistió en numerosas ocasiones en la necesidad de que el futuro director sea de «excelencia europea». Para ello, también anunció que el comité de expertos encargado de seleccionarlo estará formado por representantes de la ópera internacional. Los que quieran optar al cargo sí deberán ser conscientes de que no podrán realizar actividades artísticas en otros auditorios, es decir, incurrir en las incompatibilidades contractuales que hicieron que Livermore presentara su dimisión.

Los nuevos estatutos de Les Arts siguen teniendo a la ópera como «punta de lanza», dijo el titular de Cultura, y buscan dotar de una programación «estable y coherente» al resto de espacios del centro operístico. De esta forma, el coliseo se abre a acoger también representaciones teatrales y otro tipo de espectáculos.

«Nos gustaría que estos estatutos puedan servir para que Les Arts ocupe el espacio que merece entre los coliseos internacionales. La punta de lanza es y ha de ser la ópera y, además tenemos la gran suerte de tener la Orquestra de la Comunitat Valenciana; el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, que continuará; y el Cor de la Generalitat, con la colaboración estable del Ballet y el Teatre del Poble Valencià», alegó. En este sentido, la nueva estructura de Les Arts contempla, además del director artístico -que se prevé incorporar durante el primer semestre de 2018 mediante una convocatoria que se publicará «en breve» en el DOGV-, un director general con funciones de gestión (que, de momento, seguirá ocupando el director económico-financiero, Francisco Potenciano) y un presidente, sin remuneración económica que elegirá el Patronato a propuesta del propio conseller y que ya no tendrá que ser «obligatoriamente» un político, sino una persona reconocida en la sociedad. Además, el cambio de estatutos permitirá la creación de un Consejo de Programación, no vinculante pero que podrá asesorar a la dirección, y un Consejo de Mecenazgo, con el fin de aumentar la participación privada en el coliseo.

Futuro más inmediato

El futuro más inmediato del coliseo se fía a sus trabajadores. Marzà confía en el equipo artístico y técnico del auditorio ante el vacío de poder originado por la falta de intendente. El responsable de la conselleria insistió en que las decisiones sobre la programación de este año, ya cerrada, y sobre todo la del siguiente, serán potestad del departamento artístico del Palau.

No matizó plazos para encontrar a los nuevos gestores ni para elegir al presidente del patronato. Preguntado por si este cargo podría ser ocupado por el maestro Plácido Domingo, con quien Marzá se reunió el pasado martes para intentar buscar la reconciliación tras la crisis abierta tras la marcha de Livermore, el conseller contestó entre risas que «ojalá». «Domingo es una persona importantísima para nosotros, lo es y lo ha sido. Contaremos con sus propuestas para que nos ayude y nos asesore en qué es lo mejor para el Palau de Les Arts», agregó aunque no precisó si le había arrancado al tenor el compromiso de volver a Valencia en la próxima temporada.

Respecto a la continuidad de los directores titulares de la Orquestra de la Comunitat, Fabio Biondi y Roberto Abbado, aseveró que el Consell cuenta con todas las personas contratadas esta temporada. Finalmente, Marzà también se refirió a las afirmaciones de Livermore para justificar su marcha y, pese a que valoró «muy positivamente» su labor artística en Les Arts, dijo que sus manifestaciones duelen y no gustan nada, ya que no responden a la realidad».