Crystal Fighters será cabeza de cartel de la cuarta edición del Festival de les Arts Componentes del grupo británico 'Crystal Fighters' en una imagen de archivo. / R.C. La banda británica se une a los ya confirmados Lori Meyers, Mando Diao, Dorian, Carlos Sadness, Rayden, Elefantes, Carlos Areces & & Aníbal Gómez DJ Set (Ojete Calor), Rufus T. Firefly, Tórtel, Alien Tango y L'Emperador EFE Valencia Martes, 12 diciembre 2017, 16:46

El Festival de les Arts ha anunciado a Crystal Fighters como cabeza de cartel de su cuarta edición que tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2018 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

'La Calling', 'Love is All I Got', 'All Night' o 'Follow' son algunos de los temas más conocidos de la banda británica que sonarán por primera vez en el festival valenciano, según han informado desde la organización del Festival de les Arts.

Crystal Fighters se unen a los ya confirmados Lori Meyers, Mando Diao, Dorian, Carlos Sadness, Rayden, Elefantes, Carlos Areces & & Aníbal Gómez DJ Set (Ojete Calor), Rufus T. Firefly, Tórtel, Alien Tango y L'Emperador.

Las entradas se pueden adquirir a 38 euros (abono general) o 68 euros (abono VIP), hasta el domingo 17 de diciembre o fin de existencias.