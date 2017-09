Críticas del sector a los cambios en Las Naves DAMIÁN TORRES «Vamos a pedirle explicaciones al alcalde Joan Ribó, porque nos da que pensar que en el Ayuntamiento hay cierta anarquía en lo que se refiere al teatro» LAS PROVINCIAS Viernes, 15 septiembre 2017, 20:03

No sólo la decisión de no renovar el alquiler del Escalante ha suscitado reacciones, los cambios anunciados por la concejala María Oliver para Las Naves, en los que el Ayuntamiento pasa a gestionar directamente el Espai Mutant e impone al equipo del Teatre El Musical para que se ocupe de la programación, también tiene alerta al sector de las artes escénicas valencianas.

«Vamos a pedirle explicaciones al alcalde Joan Ribó, porque nos da que pensar que en el Ayuntamiento hay cierta anarquía en lo que se refiere al teatro. Además, se sigue manteniendo el modelo de que estos escenario son exhibidores que no apuestan por la producción», afirma Solano. «El problema de Las Naves es que ha habido errores de comunicación, no se están diciendo las cosas claras. Si quieren convertirlo en un espacio como el Mercat de les Flors de Barcelona, orientado a la danza, habrá que ver si tiene sentido. Se excusan en que el Espai Mutant es un espacio polivalente, pero el teatro también lo es. No todo es a la italiana, se puede orientar a la investigación escénica», asevera Sahuquillo.