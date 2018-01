La correspondencia de toda una vida Los actores Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán, ayer, en Valencia. / irene marsilla El Olympia estrena 'Cartas de amor', una obra en la que Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán reflexionan sobre las relaciones y el paso del tiempo NOELIA CAMACHO Viernes, 19 enero 2018, 00:19

Dos de los actores más reconocidos de la escena española. Un par de sillones y la correspondencia de toda una vida. 'Cartas de amor' es un espectáculo tan sencillo como emotivo. Los intérpretes Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán estrenaron ayer en el teatro Olympia una obra, dirigida por David Serrano, en la que sin dirigirse la palabra, entablan una conversación a través de las misivas que se han escrito desde la infancia hasta la actualidad.

Ambos actores, que ayer estuvieron en la ciudad presentando el montaje, realizan casi un experimento social al decantarse por leer durante una hora y media una serie de cartas en las que cuentan una historia de amor durante toda una vida. No obstante, los espectadores no deben asustarse. Hay mucho más que dos personas releyendo unas misivas. «El público va olvidando conforme avanza la trama que ambos están leyendo y va centrándose en su relación. Hemos visto emocionados a la salida del espectáculo tanto a personas de 60 años como a veinteañeros», dijo Rellán.

Basado en el texto de A. R. Gurney, Gutiérrez Caba y Rellán narran al espectador las vicisitudes de una relación «con todos los defectos y virtudes que pueda tener», dijo la actriz, quien desveló que los protagonistas «se quieren en la distancia», ya que nunca han estado juntos.

Pero la puesta en marcha de este espectáculo, que se podrá ver en la capital del Turia hasta el próximo lunes, no fue fácil. Hace más de dos años, el propio Rellán tuvo que convencer a su compañera de reparto para que regresara de nuevo a las tablas tras haber abandonado el teatro de forma voluntaria. Lo hizo para que se animara a ponerse en la piel de Melissa, una mujer «cuyo problema es que tiene demasiado dinero», describió Gutiérrez Caba a su personaje. Una de las grandes damas de la escena de este país decidió hace quince años que el teatro no iba a estar en sus planes. «Exige una serie de cosas que yo, que ya tengo muchos años, no estaba dispuesta a hacer», reconoció. Aunque en estas 'Cartas de amor', no tiene que memorizar grandes textos, puede hacerlo sentada, ni enfrentarse a horas y horas de ensayos. «Para mí es, y que no se entienda mal, una obra cómoda», confesó.

El montaje se erige, según la intérprete, en una reflexión social. «Ambos protagonistas son muy diferentes en cuanto a educación o clase social y siguen caminos distintos, pero se quieren durante toda la vida», recalcó la actriz, quien defendió el «esfuerzo que conlleva escribir una carta». «No se puede romper y perdura en el tiempo», afirmó.

La obra se centra en dos protagonistas, Melissa Gardner y Andrew Ladd III quienes, sentado uno al lado del otro, leen en voz alta los escritos que se han ido intercambiando durante casi cincuenta años. Sus misivas comienzan con una tarjeta de agradecimiento por un cumpleaños y continúa con postales desde sus lugares de veraneo y cartas.