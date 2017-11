Una coproducción del Palau de les Arts abre la temporada de la Ópera de Roma EFE VALENCIA. Martes, 28 noviembre 2017, 00:31

El director de escena italiano Damiano Michieletto abrirá el 12 de diciembre la nueva temporada de la Ópera de Roma con su versión de 'La damnation de Faust', de Hector Berlioz, una coproducción del Palau de les Arts y el Teatro Regio de Turín para la que ha elegido una trama con episodios vitales de Fausto hasta su suicidio. «Es un trabajo muy particular porque la obra no fue escrita como una ópera lírica, con una trama clásica. (...) Lo que he hecho yo es contar la historia de Fausto como si fueran varios episodios de la vida de un hombre que al final se suicida», explicó Michieletto.

La obra, que servirá para inaugurar la programación operística 2017/2018 de este templo romano, cuenta con la dirección musical de Daniele Gatti. El pasado año Michieletto trabajó para Les Arts con 'L'elisir d'amore'. «Espero que el espectáculo tenga una buena acogida en Roma para que también sea un éxito después para el público en Valencia», confió.