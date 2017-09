El Consell Valencià de Cultura pierde influencia Una sesión plenaria del Consell Valencià de Cultura del último año. / j. j. monzó Los estudios encargados al órgano consultivo han caído en picado desde 2010, año en que el 67% de los trabajos procedía de sociedades externas | Tan sólo el 20% de los informes realizados por la institución en 2016 son a petición de otras entidades CARMEN VELASCO Valencia Sábado, 23 septiembre 2017, 21:16

El Consell Valencià de Cultura (CVC) es la institución consultiva y asesora de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana en aquellas materias específicas que afecten a la cultura valenciana. Así lo recoge el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valencia (1985). La institución, que preside Santiago Grisolía, está al servicio de otras entidades pero estas no recurren a ella. Cada vez más el Consell Valencià de Cultura trabaja para sí mismo, es decir, estudia cuestiones a petición propia y realiza informes por voluntad los miembros. Así lo dicen los números de la gestión del CVC. En la Memoria de 2016, el órgano consultivo aprobó 36 informes, el 80% de los estudios fueron realizados por iniciativa del CVC y el resto, por peticiones externas. Hace justo seis años, las cifras eran inversas, es decir, el CVC emitía más informes por encargo de otras instituciones que por demanda de los consejeros.

El CVC ha ido perdiendo peso como órgano consultivo y así se refleja en los datos. Algunos ejemplos: en 2015 de los 29 informes aprobados, 69% correspondían a solicitudes de la propia institución; en 2011, de los 31 estudios emitidos, el 42% fueron a cuenta del CVC; y en 2010, el porcentaje baja al 33%. A principio de la presente década el 67% de los trabajos que resolvía el Consell de Cultura procedían de otras instituciones. Se recurría a él como órgano consultivo.

En el CVC son conscientes de esta situación y durante el pasado ejercicio dejaron entre ver su inquietud por el ninguneo institucional. En el pleno de abril los consejeros no ocultaron su malestar por el hecho de que el equipo del conseller Vicent Marzà no consultara al CVC en la elaboración del Plan Estratégico Cultural Valenciano 'Fes Cultura' ni tampoco se le remitiera el documento para que el órgano consultivo emitiera un informe al respecto. Eso sí, dos miembros de la institución fueron invitados a los trabajos previos a la redacción de 'Fes Cultura'. Fueron Ricardo Bellveser y Ana Noguera quienes acudieron a una jornada en la Universitat de València y complementaron una encuesta. Ante esta situación, el presidente del CVC se mostró partidario de hacer llegar una carta en nombre del órgano estatutario a Cultura.

Durante el pasado ejercicio hubo otro desplante al CVC y así lo recoge la Memoria de 2016. En marzo los consejeros aprobaron ayer por unanimidad un informe que ponía reparos al anteproyecto de ley del IVAM, detecta «incoherencias» e insta a «dar una vuelta», en palabras de Ana Noguera, a la futura normativa.

El CVC afeó a Marzà la exclusión del IVAM y la falta de colaboración en 'Fes Cultura'

El documento del museo deslegitimaba al CVC como máximo órgano asesor en materia cultural de la Generalitat al borrar su presencia de los miembros del órgano consultivo en el consejo asesor del IVAM.

En el anteproyecto se elimina de la voz del CVC para proponer a miembros del consejo rector y asesor de la pinacoteca, un cometido que sí recogía la ley 9/1986 de creación del IVAM y en la posterior reforma (decreto 7/2012). Hasta 2012, la institución que dirige Santiago Grisolía designaba a tres de los 13 integrantes del consejo rector. Con el cambio introducido por la consellera Lola Johnson la competencia del CVC pasó al consejo asesor. Como recordó Noguera, el ente podía proponer a miembros del CVC u otras personalidades para tal labor. Ricard Bellveser y José María Lozano, hoy miembros de la institución consultiva lo fueron con anterioridad del los órganos de gobierno del IVAM.

«No compartimos la injustificada exclusión», recogía el informe que se aprobó por unanimidad. Aún así, la ley del IVAM salió adelante durante este año.

Cuestionamientos

Para llegar a este nivel han pasado años y situaciones comprometidas tanto dentro como fuera del ente que han ido diluyendo la influencia del CVC en materia cultural. En el último lustro las instituciones de la Generalitat no han tenido en cuenta los dictámenes del CVC (sobre RTVV, los toros, el barrio el Cabanyal, edificios patrimoniales, etcétera) pese a haber recabado su valoración. Durante este tiempo, la crítica sobre el perfil de los integrantes del CVC no escapa a los partidos políticos. De hecho fue el pasado año, aunque no se recoge en la Memoria del CVC, se debatió la posibilidad de cambiar la ley que regula este órgano consultivo para permitir que la entidad pueda cesar del cargo a los miembros que estén siendo investigados por un tema de corrupción. Sólo

Dos de los miembros de este órgano, los exdirectores del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar y el de Castelló Cultural Vicente Farnós, son investigados en causas judiciales. La primera por presuntas irregularidades en su gestión al frente del museo y el segundo, dentro del caso Gürtel.

Pese a todo el CVC es una de las instituciones culturales más transparentes en tanto que celebra sus reuniones plenarias con presencia de los medios de comunicación y difunde en la web las memorias de gestión (sin necesidad de mandato normativo) desde hace años.

Además, los informes no pierden el espíritu crítico ante el Consell, sea del signo ideológico que sea. Así, durante 2016 reclamó que a las administraciones que «consideren su responsabilidad para poner fin a la precariedad y a las difíciles condiciones de supervivencia de los sectores culturales y científicos». Reclamaron más inversión para las bibliotecas, lamentó el abandono de algunos elementos patrimoniales y criticó la falta de recursos financieros de algunas infraestructuras culturales y centros de investigación.