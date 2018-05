La conquista de Marte arranca en Valencia Pedro Duque, a la derecha de la imagen, en la exposición 'Marte. La conquista de un sueño'. / EFE/Juan Carlos Cárdenas Una exposición muestra un meteorito del planeta rojo, un telescopio de Galileo Galilei y primeras ilustraciones de 'La Guerra de los Mundos' El Museo Príncipe Felipe explora la ciencia y la cultura del sueño marciano en más de 100 piezas C. VELASCO VALENCIA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:03

Hay pruebas de los viajes de David Bowie al planeta rojo, como el disco 'Life of Mars' (1973). Por eso el artista británico figura en la exposición 'Marte. La conquista de un sueño'. No extraña la presencia de 'Starman' (el hombre de las estrellas) en la muestra que ayer inauguró el astronauta Pedro Duque. Bowie siempre miró bien alto. No fue el único que sintió fascinación por otros mundos. El sueño marciano está presente desde hace miles de años. La última muestra del Museo Príncipe Felipe, que atrajo a más de 170.000 visitantes en su paso por Madrid, hace un recorrido histórico por las civilizaciones que ambicionaron el plantea rojo, profundiza en los científicos que aportaron su granito de arena, repasa las misiones espaciales que lo han explorado y viaja por el impacto de Marte en el imaginario popular y cultural.

Nunca el planeta rojo estuvo tan cerca de los valencianos. Al final del Turia se puede apreciar un trozo de Marte, concretamente el meteorito marciano caído en Nigeria en 1962. Es un fragmento minúsculo y sólo se puede observar a través de una lente de aumento. La muestra incluye la maqueta de la sonda Mars Pathfinder, la réplica del telescopio de Galileo Galilei y libros e instrumentos astronómicos del siglo XVI al XVIII del Museo Copernicano de Roma como 'De revolutionibus orbium coelestium', de Nicolás Copérnico o 'Astronomia Nova de Johannes Kepler'. Además, se exhibe ilustraciones del brasileño Henrique Alvim Correa de la edición que apareció en Bélgica en 1906, «la que mejor ilustra la dantesca historia y sus escenarios», según reza la cartela de la exposición.

El proyecto expositivo reúne más de un centenar de piezas que combinan la parte histórica y científica con la más popular. Así, el visitante puede conocer las misiones de la NASA pero también se le brinda la oportunidad de jugar una partida a 'Space invaders' en una máquina recreativa.

No es una marcianada

La exposición «no es una marcianada», bromeó Enrique Vidal, director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, quien abogó por este tipo de exposiciones para abrir la mente a los más pequeños. «Se muestra el planeta Marte como un espacio con dimensión humana. Hemos pretendido que no sea una exposición de extraterrestres ni una marcianada», aseguró. Según Vidal, el objetivo de 'Marte. La conquista de un sueño', es «la divulgación científica» y conseguir que la ciudadanía, sobre todo la gente joven, conozca la ciencia, a la que ha considerado «el gran futuro de la educación».

Para el astronauta español, lo más interesante de la exposición es «la variedad de diferentes aspectos en los cuales ves la relación entre Marte y la Tierra», gracias a los que se puede entender que es un sitio «diferente, completamente extraño». Duque valoró que la muestra fomente el interés por la exploración de Marte entre los más jóvenes.

La muestra mezcla la didáctica con el divertimento. Responde a las grandes preguntas que despierta Marte, sus características y diferencias con respecto a otros planetas y también permite a los visitantes escuchar cómo sonaría su voz o cuál sería su peso en el planeta rojo, sobre el que se están realizando estudios en relación a si podría llegar a ser habitable para la raza humana.

La inauguración de la muestra contó, además de con el astronauta español de la Agencia Espacial Europea (ESA), con el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Albert Girona; el director de Relaciones Institucionales de Telefónica, Joan Cruz; María Dolores Sabau, dirigente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA); y Marco Faccini, del Insitituto Nazionale di Astrofisica (INAF).