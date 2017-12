Un congreso y una recopilación de su obra rescatan a Vicente Aleixandre, el Nobel olvidado

madrid. Hace 40 años, Vicente Aleixandre recibió el Nobel que se merecía toda la Generación del 27, de la que fue miembro destacado. Pero la historia ha dejado en una zona de sombra al poeta andaluz (Sevilla, 1898-Madrid, 1984) frente a sus contemporáneos. Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge Guillén o Luis Cernuda eclipsaron a Aleixandre, un autor que pese al premio de la Academia Sueca, ahora es casi un desconocido en su propio país. Un congreso en Málaga y la recopilación de su obra en un volumen que incluye siete nuevos poemas tratan de paliar esta deuda de la poesía española con uno de sus grandes.

«Aleixandre es mucho más que unos versos. Es una experiencia, porque quien lo lee lo lleva consigo para toda la vida», explica Alejandro Sanz, el editor de 'Poesía completa', el libro que acaba de publicar la editorial Lumen. «En uno de sus aforismos más recordados decía que 'a lo único a lo que no se puede obligar a la poesía es a mentir' y eso es su poesía, la verdad», explica Sanz.

Aleixandre es también, y sobre todo, el poeta del amor y de la amistad. A estos sentimientos se entregó en todas sus dimensiones: la carnal, la pasional, la romántica, la platónica. Era bisexual y tras la guerra civil decidió no ir al exilio y permaneció en España. Pero eso no le importó al poeta, que tuvo muchos amantes de ambos sexos. «La suya no era una sexualidad ortodoxa porque él se enamoraba de las personas», subraya Sanz, que participó en el congreso de Málaga junto a expertos como Alejandro Duque Amusco, Jaime Siles, Raeale Morales o Julio Neira.