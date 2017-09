«No se conciben sociedades libres sin medios independientes» Discurso. El Rey Felipe VI, durante su intervención, ayer en el acto del 15 aniversario de Vocento, que se celebró en el Teatro Real de Madrid. / ALBERTO FERRERAS Los Reyes presiden el acto del 15 aniversario de Vocento, que se convierte en un alegato por el periodismo de calidad, del que este grupo de comunicación «es un digno ejemplo» ÁLVARO SOTO Viernes, 22 septiembre 2017, 01:12

Celebramos hoy Vocento». Con estas palabras, Felipe VI quiso resumir el sentido del acto conmemorativo del 15 aniversario del grupo de comunicación (fue en septiembre de 2001 cuando se anunció la fusión entre Grupo Correo, con sus diarios regionales, y Prensa Española, editora de Abc). Una celebración del periodismo de calidad, veraz y comprometido que las cabeceras de Vocento, este periódico entre ellas, simbolizan desde hace un siglo y medio, como recordó el Rey en su discurso ante los representantes de la comunicación, de la economía y del arte que se reunieron ayer en el Teatro Real de Madrid. Acompañado por D oña Letizia, Felipe VI presidió un acto en el que resaltó que Vocento es «leal depositario de esa materia tan sensible y valiosa que es la información». «Es un grupo comprometido con el rigor y la verdad, que estimula el debate, es escuela de periodismo y archivo de grandes firmas literarias», señaló el Rey en el transcurso de un evento que fue conducido por el periodista Carlos Herrera y al que asistieron la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Justicia, Rafael Catalá; de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Agricultura, Isabel García Tejerina, además de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

«No existe democracia sin libertad de prensa. No se conciben sociedades libres sin medios independientes. No cabe opinión pública sin pluralidad de puntos de vista ni confrontación o contraste de argumentos», continuó Felipe VI, que situó a Vocento como un «digno ejemplo» de esos medios que publican «noticias e informaciones contrastadas y avaladas por profesionales de la comunicación y por redacciones independientes».

«Sin desdibujar su identidad ni alejarse de sus lectores (...) Vocento ha sabido expandirse e innovar en busca de nuevas fórmulas de negocio que perpetúen la necesaria independencia periodística, pero también de lazos renovados con sus audiencias atendiendo a temáticas específicas y estableciendo alianzas y participaciones en los campos audiovisual y editorial», aseveró el Rey, que certificó que «Vocento continuará desarrollando una tarea clave en el progreso de nuestra sociedad, al servicio de nuestros sólidos principios democráticos y de nuestros valores constitucionales».

En la misma línea se pronunció el presidente de Vocento, Santiago Bergareche, que hizo hincapié en la necesidad de una existencia de periodismo «de calidad, altamente profesional, bien trabajado y gestionado como una empresa, con sólidos criterios de orientación coste-beneficio, así como también de administración de recursos». Cualidades todas ellas que reúne Vocento y que permiten a las cabeceras del grupo situarse en la vanguardia de la lucha contra la «posverdad», esa «práctica tan vieja y nociva como el hombre y que los menos pedantes denominan simplemente como lo que es: 'mentir'».

«En un momento en que intereses aviesos enturbian las prácticas deontológicas de muchos medios», siguió Bergareche, «en Vocento nos enorgullecemos de que cada día hacemos real aquella magnífica máxima que formuló en 1921 el gran periodista y político inglés Charles P. Scott, entonces director del 'Manchester Guardian': 'Los hechos son sagrados, las opiniones libres'». Para mantener esta enseña, los medios de Vocento, «frente a la presencia de actores de pocos escrúpulos y principios, están profundamente imbricados en sus territorios y sociedades y comparten y defienden los valores de la democracia».

Como testigos de esa imbricación se erigen los directores generales y los directores de los doce periódicos de Vocento, líderes desde hace décadas en sus ámbitos regionales: Iñigo Barrenechea y José Miguel Santamaría, de EL CORREO; Ángel de las Heras y Carlos Aganzo, de 'El Norte de Castilla'; Fidel Pila y Julián Quirós, de 'Las Provincias'; Goyo Ezama y Marcelino Gutiérrez, de 'El Comercio'; Javier Doval y José Luis Prusén, de 'La Rioja'; Ignacio Pérez e Íñigo Noriega, de 'El Diario Montañés'; Ana Delgado y Bieito Rubido, de 'Abc'; Antonio González y Alberto Aguirre de Cárcer, de 'La Verdad'; Diego Vargas y Eduardo Peralta, de 'Ideal'; Antonio Pitera y Ángel Ortiz, de 'Hoy'; David Martínez y José Gabriel Mujika, de 'Diario Vasco'; y José Luis Romero y Manuel Castillo, de 'Sur'.

Desde 1854

Las páginas de estos diarios sirvieron para ilustrar un vídeo que recordó la historia de los tres últimos siglos, contados por las cabeceras de Vocento desde 1854, cuando nació en Valladolid el decano de los periódicos del grupo, 'El Norte de Castilla', periódico en el que, como recordó Felipe VI, han publicado tres premios Cervantes: Miguel Delibes, José Jiménez Lozano y Francisco Umbral.

Desde la Guerra de Cuba hasta la victoria de España en el Mundial, Vocento ha contado los principales acontecimientos nacionales e internacionales. Por eso también estaba más que justificado el testimonio de Manuel Alcántara, 89 años a sus espaldas, decano de los articulistas españoles, que ilumina desde la década de los 80 con su columna y su sabiduría la última página de los regionales. «Ahora una noticia tarda un segundo en dar la vuelta al mundo. Pero yo recuerdo a los gacetilleros con sus cuadernitos tomando notas. Todo eso ha variado sustancialmente. Lo único que no varía es la condición humana. El periodismo hace historia del presente», dijo el maestro.

A su lado, Mercedes Gallego, la corresponsal de Vocento en Estados Unidos, que cree que en esta época de ruido mediático, la prensa debe elevarse para dar respuestas a las preguntas que suscita el mundo contemporáneo. «Mi apuesta en el periodismo es la información de calidad. Creo que a medida que el ciudadano se sature cada vez más con esta sobredosis informativa que, paradójicamente, le deja más desinformado que nunca, va a buscar gente en la que puede confiar para que le cuente una selección de lo que realmente importa y alguien que le transmita los valores en los que cree».

Un emotivo recuerdo

El recuerdo que Santiago Bergareche dedicó a los profesionales de Vocento «a los que defender las libertades frente al terrorismo les costó su vida» fue uno de los momentos más emocionantes de la gala. Con la mente puesta en el terrorismo de ETA que tanta desolación dejó en el País Vasco y el resto de España, Bergareche alabó «el ancla de cordura y la esperanza que supusieron los periódicos del Grupo Correo en tiempos de una violencia ciega, fanática y a la postre derrotada por la cordura. La vertebración aportada por nuestros diarios EL CORREO y el 'Diario Vasco' fue fundamental para lograr esta cordura».

La historia de los medios de Vocento constituye el pilar sobre el que se asienta un grupo que quiere «tomar la delantera de la nueva comunicación» y que aspira a convertir internet en «una gran oportunidad para los medios serios y profesionales, que aportan certezas y referencias en el inabarcable universo digital», certificó Bergareche. El presidente de Vocento admitió que las aguas del periodismo bajan turbulentas, pero subrayó que el grupo está bien pertrechado para navegarlas con audacia y éxito. «Vocento es una compañía seria honesta y fiable. Tres adjetivos que por desgracia no están en boga, pero que tienen su premio: 20 millones de usuarios únicos en internet, una cuota de mercado del 25% para nuestros periódicos, frente al 13% de nuestro inmediato seguidor, el suplemento de mayor audiencia, 'XL Semanal', con dos millones de lectores, y también el segundo, 'Mujer de Hoy', nuestra revista de los sábados, con 1,2 millones».

Con estos poderosos y vistosos mimbres, que se empezaron a tejer en Valladolid hace 150 años, Vocento sigue caminando hacia el futuro. «Evolucionamos de la mano de las nuevas tecnologías, pero sin renunciar nunca al buen periodismo. Nuestro empeño es reforzar cada redacción en su espacio natural e impulsarla con el respaldo de una compañía sólida. Vocento es hoy un grupo de comunicación diversificado, saneado y con ambiciones. He pintado un panorama agridulce de la prensa. He reconocido sus problemas, pero he enarbolado en todo momento la convicción de que saldremos adelante y seguiremos siendo necesarios y relevantes», garantizó Bergareche, que auguró un futuro prometedor: «Estamos convencidos de que Vocento seguirá pujante y vigente dentro de quince años, y también tras los quince siguientes. Aunque el desafío es arduo, resulta emocionante y confortador contemplar las webs de algunos diarios centenarios que forman parte de nuestro grupo (...) Todos ellos son hoy tan clásicos como contemporáneos y modernos».

Y en este punto, el presidente de Vocento citó «al gran maestro» Walter Lippmann: «No puede haber ley más alta en periodismo que decir la verdad y avergonzar al mal».