Compañías de danza de Rusia, Estados Unidos y Francia se baten en la Rambleta Los espectadores del Certamen Coreográfico 10 Sentidos votarán por la pieza ganadora VALENCIA. Miércoles, 9 mayo 2018

Un total de diez compañías de danza procedentes de países como Rusia, Estados Unidos, Alemania o Francia saldrán hoy y mañana al escenario del Espai Rambleta para disputarse la final del Certamen Coreográfico 10 Sentidos.

La propuesta es uno de los acontecimientos clave del Festival 10 Sentidos. El certamen ha recibido más de 250 propuestas de todos los continentes. Entre ellas se ha elegido a diez finalistas, en base a la calidad, la novedad y la particularidad de la pieza y un discurso coreográfico propio, así como la relación de la obra presentada con el lema de esta edición, 'Invisibles'.

Los trabajos que se podrán ver en Valencia llegan de Rusia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Eslovenia, Francia, Países Bajos y España. La duración de las piezas no puede exceder los 15 minutos. La ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

Los diez coreógrafos finalistas mostrarán sus obras ante un jurado profesional formado por la directora del Mercat de les Flors (Barcelona), Àngels Margarit; el director de ONE Foundation for Culture and Arts (Bulgaria), Assen Assenov; la resposable del Certamen Coreográfico de Madrid, Laura Kumin; la coordinadora del Festival Dansa València, Mar Jiménez o el director de Bergen International Festival (Noruega), Anders Beyer, entre otros.

Los espectadores que asistan a Espai Rambleta a disfrutar del Certamen Coreográfico 10 Sentidos tienen la posibilidad de votar por su pieza ganadora para otorgarle el simbólico Premio del Público. Con la entrada al certamen se aplican descuentos para otras obras del festival.

Además, profesionales de las artes escénicas como el director de la Sala Hiroshima (Barcelona), Gaston Core; el representante del Institut Valencià de Cultura, Leo Santos; el director artístico del Festival TNT (Terrassa), Pep Pla; o la directora de Mes de Danza (Sevilla), María González, entre otros, asistirán al certamen con la posibilidad de seleccionar o impulsar piezas para programar en sus festivales y espacios.

El Certamen Coreográfico 10 Sentidos cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de Visitantes.