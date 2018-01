El cómic es un asunto de mujeres Una viñeta de 'Panorámica. Un paseig per l'IVAM' de Maiques / LP La Nau trabaja en una exposición para dar visibilidad a las autoras valencianas del siglo XX a la actualidad | 'Ellas nos ilustran' explicará la ausencia de las creadoras en tebeos, tiras, viñetas y carteles MARTA BALLESTER Valencia Domingo, 14 enero 2018, 00:59

'Ellas nos ilustran', pero desde cuándo. Aunque la mujer no apareciese en primera línea había muchas ilustradoras en la Comunitat a lo largo del siglo XX. Y el porqué, entonces, de su desaparición en los trabajos publicados o en las listas de grandes autores de la época es lo que van a estudiar desde La Nau a través de esta exposición que se mostrará dentro de un año, durante los meses de octubre y diciembre de 2018.

Sus comisarios, el diseñador y editor de cómic MacDiego y Cristina Chumillas, una de las fundadoras de la galería Pepita Lumier, lo tienen claro. «Más que reivindicar el papel que tuvo el sector femenino en que hoy en día la ilustración en la Comunitat esté en auge, queremos dar visibilidad a ese trabajo mayoritariamente desconocido de muchas valencianas», explican a LAS PROVINCIAS.

La mujer tuvo durante años un papel secundario en muchas profesiones y en lo que a la ilustración se refiere también. «Durante el siglo XX realizaban tareas de ayudantes de estudio, cartelistas, coloristas, tintadoras o guionistas. No habían prácticamente autoras completas y algunas de estas firmaban bajo un seudónimo de hombre», relata MacDiego.

La idea de 'Ellas nos ilustran' nace de «intentar investigar» el porqué de esta problemática, de esta ausencia en las viñetas porque «más que olvidadas, pasaron desapercibidas como consecuencia de la hegemonía masculina de la época», apunta Chumillas. Para ello contarán con especialistas de la Universidad de Valencia, psicólogos y sociólogos que intentarán aproximarse al fenómeno que fue y está siendo ahora. «Hoy en día cuando piensas en ilustración valenciana te vienen más rápido a la mente nombres de ellas, porque hay más mujeres que hombres», alega la comisaria. Por ello La Nau mira hacia atrás para ver cómo, con el paso de los años, ha ido evolucionando de una manera contraria y posicionando a las autoras en la cima.

Las principales líneas del proyecto serán tres: la ilustración editorial, a través de libros, revistas, etc.; la publicitaria con su cartelería; y el cómic. Los comisarios no descartan incorporar nuevos campos si es necesario para así «hacer una exposición lo más representativa posible y con un recorrido muy amplio», revelan. El público podrá descubrir una recopilación de originales, tebeos, tiras, carteles... que demostrarán que «la mujer siempre estuvo ahí», remarca Chumillas.

Las artistas que aparecerán en la muestra aún están por determinar, pero MacDiego asegura que este proyecto «está teniendo muy buena aceptación entre las autoras con las que estamos contactando porque lo ven necesario para poner en valor con el ayer el día de hoy». Por eso además, 'Ellas nos ilustran' contará como Valencia, gracias fundamentalmente a sus autoras, se ha convertido en un referente de la ilustración a nivel nacional. «En este viaje desde los años 50 hasta la actualidad iremos más allá e intentaremos entender y explicar como siendo la Comunitat la región donde más se acentúa la ausencia de mujeres relegadas a tareas secundarias, se acaba convirtiendo en la cuna de la ilustración nacional», expresa el diseñador.

El proyecto que lleva gestándose desde hace más de un año tuvo sus dudas al principio, ya que sus autores no sabían «si era necesario contar esto hoy en día por el evidente paralelismo que aguarda con la historia de la sociedad de la época», revelan sus comisarios, que manifiestan que esta exposición «debería ser la última muestra que se hace sobre el tema. A partir de ahora cuando se hable de ilustración no debe haber género, habrá otras problemáticas pero no diferencia de sexos».

Con esta revisión del pasado que finalizará en una actualidad, «que rebosa de ilustradoras con talentos», el espectador verá la evolución de las mujeres del cómic en la ciudad de Valencia, muy diferente a la de otras ciudades como Barcelona. Antes tenían dificultades para estar en primera línea. Ahora son ellas la portada.