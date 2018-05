Una colección de arte nunca vista en Valencia El empresario Juan José Castellano Comenge posee 145 obras de creadores valencianos contemporáneos y busca sede para exponerlas El empresario Juan José Castellano Comenge posa frente a uno de los cuadros de Horacio Silva. / Txema Rodríguez NOELIA CAMACHO Valencia Miércoles, 9 mayo 2018, 20:23

Asegura que, de niño, con apenas nueve o diez años, su madre ya lo llevaba al Museo del Prado. El empresario valenciano Juan José Castellano Comenge, impulsor de una fundación que lleva su nombre, no sólo ha pasado a engrosar la nómina de mecenas de la cultura de la Comunitat gracias a la entidad que, desde 2016, apoya proyectos artísticos y sociales sino que, además, quiere que la extensa colección de arte que posee y que ha legado a la institución sea conocida por todos los ciudadanos.

Los fondos que heredó de su madre -quien a su vez da nombre a la Bienal de Pintura que organiza la fundación y que premia las mejores obras de creadores de la región menores de 45 años- ven ahora por primera vez la luz. Se trata de una colección de 145 creaciones de siete artistas valencianos contemporáneos.

Las pinturas de Horacio Silva han sido de las últimas adquisiciones del mecenas.

Castellano Comenge, que ayer mismo inauguró la exposición con los trabajos de los 16 finalistas de la Bienal, quiere que Valencia casi acoja como propios sus cuadros de Genaro Lahuerta, Vicente Peris, Francisco Lozano, Joaquín Michavila, Horacio Silva, Manuel Hernández Mompó y Juan de Ribera Berenguer. «Yo no quiero tener estas obras bajo llave, quiero que se vean», confiesa el empresario a LAS PROVINCIAS, el único medio que ha podido acceder a algunas de las obras que custodia desde hace años. Cuenta que, de joven, ya empezó a adquirir piezas para engrosar una colección cuyo 'late motiv' es el arte contemporáneo de autores de la Comunitat del siglo XX.

La obra de autores como Francisco Lozano, en la imagen, Vicente Peris, Hernández Mompó y Genaro Lahuerta completan los fondos de la entidad.

Según cuenta, no atiende a ningún tipo de criterio artístico. «Busco piezas que me emocionen. Pese a que yo ya adquiría a las galerías obras cuando era más joven, las pagaba a plazos, pero hice un parón durante años. Con la exposición del Horacio Silva en el Centro del Carmen 'Shangri-la' volví a enamorarme del arte y decidí completar mi colección», asegura. Viudo y sin hijos, Castellano Comenge, cuyos negocios ahondan en la construcción y las inversiones, quiere que su legado sea admirado por el público. Entre sus fondos destacan, por ejemplo, un 'collage' de Michavila que es una rareza en su producción artística o una enorme colección de paisajes de Genaro Lahuerta. Quizás sea la selección de cuadros de esta temática más importante que conserve un coleccionista privado. De ahí que Castellano Comenge no tuviera problemas en prestar algunos de ellos para la muestra 'Porcar/Lahuerta/Varela' que hace unos meses organizó el Consorcio de Museos. Esa ha sido la única vez que las obras del empresario, cedidas desde 2016 a la Fundación, han coronado las paredes de un centro de artes. Sin embargo, el mecenas se muestra dispuesto a ceder sus creaciones para exposiciones.

La fundación posee obras del artista Joaquín Michavila.

Sus obras buscan hacerse visibles en el panorama cultural de la ciudad. Por ello, la fundación del empresario está en la búsqueda de una sede para exponerlas de manera permanente. En ello trabajan en la actualidad. Desean que sea en la ciudad. No obstante, el presidente de la entidad no sólo pretende engrosar la colección con los dos cuadros vencedores de la Bienal de Pintura, sino que quiere ampliar la representación de artistas, sobre todo de mujeres, y estudia comprar piezas de otros valencianos como Carmen Calvo y Jordi Teixidor.