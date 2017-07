Mikel López Iturriaga: «La cocina es más polémica que la política» Mikel López Iturriaga se declara 'concebollista'. / ainhoa goma Mikel López Iturriaga salta a la telecon un programa gastronómico en La Sexta en el que no faltará el humor. «En un referéndum votaría sí a la tortilla con cebolla» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 21 julio 2017, 08:53

Hablar de gastronomía hoy en día es meterse en camisa de once varas. «Hay auténticas batallas porque todos creemos saber la mejor receta para cada plato», explica por experiencia propia Mikel López Iturriaga (Bilbao, 1967), que desde hace siete años dirige el blog de cocina 'El Comidista'. Ahora esas discusiones sobre si la tortilla debe llevar cebolla o no, de si esa receta se prepara mejor en Andalucía o en Cataluña, o si el azúcar es malo o malísimo, dan el salto a la televisión de la mano de La Sexta (el próximo miércoles, a partir de las 22.30 horas) en formato magacine. Habrá recetas para principiantes, consejos nutricionales y mucho humor, promete el periodista gastronómico y hermano del 'gran' Juanma.

- En su blog los lectores le dan caña, ¿aquí se la darán los espectadores?

- Por supuesto, la guerra empieza el miércoles y habrá mucha gente a la que le guste y otros que nos pongan a parir por las redes, especialmente a mí. Es una cosa con la que he aprendido a vivir. Ayer un señor me respondió a un artículo sobre el gazpacho diciendo que estoy ahí por ser hermano de quién soy (risas). Si estas cosas me afectaran ya estaría ingresado en la clínica López Ibor.

- ¿Nos hemos vuelto cocineros todos los españoles?

- Yo diría que eso se debe en gran parte al buen momento que desde hace veinte años vive la gastronomía en nuestro país. También tiene que ver con una época de relativa bonanza, aunque hayamos pasado por una crisis, en la que nos podemos dedicar más a comer bien e intentar ir un poco más allá en la cocina. La televisión ha respondido bien a esa tendencia.

Sin integrismos

- La cocina ya despierta tanta polémica como el fútbol o la política.

- Sí, despierta auténticas pasiones. Yo la pondría al nivel del fútbol, y por supuesto por encima de la política en cuanto a polémica y discusiones. Hay auténticas batallas porque todos creemos saber la mejor receta para cada plato y pensamos que lo que hacía nuestra madre siempre era lo mejor. Pero también es un tema agradecido, me gustan estas polémicas, a no ser que se lleven al integrismo.

- Entonces, ¿la tortilla con cebolla o sin ella?

- Yo soy 'concebollista' convencido. En el referéndum votaría sí a la tortilla con cebolla.

- Desde que es 'El Comidista' no para de hacer amigos...

- Algún amigo he hecho (risas) y también enemigos. Creo que hay mucha gente que le ha cogido mucho cariño a 'El Comidista', pero el drama de internet es que la mayoría de la gente que comenta son personas a las que no les gusta lo que ven.

- Siempre tira del humor, ¿le quiere quitar el puesto a Arguiñano?

- ¡No! Aunque tenemos algunos chistes peores que los de Arguiñano. Nuestro humor a veces baja muy abajo, tan abajo que luego sube y es gracioso.

- ¿Cómo llegó usted a este mundillo?

- Por el hambre y la desesperación (risas). Me quedé en paro en el año 2009, cuando trabajaba como periodista. Tenía dos caminos, volver al periodismo musical, que no me apetecía nada, o especializarme en gastronomía, que era un tema que me interesaba porque soy de los que coleccionan todas las recetas que veía en las revistas del corazón. Vi que había un hueco y aquí estamos ¡Ahora leo mis primeros textos sobre cocina y me da muchísima vergüenza!