El Circuit proyecta películas valencianas

El Circuit Cultural Valencià ha iniciado la temporada de proyecciones de películas valencianas en siete localidades: Alboraia, Benetússer, Sueca, Buñol, la Vila Joiosa, Petrer y El Puig de Santa Maria. Entre los largometrajes destacan 'El amor no es lo que era' de Gabi Ochoa; 'La noche que mi madre mató a mi padre', de Inés Paris; 'Ovidi: el making off de la pel·lícula que mai no es va fer', de Vicente Tamarit; 'Mil coses que faria per tu', de Dídac Cervera; 'Brava', de Roser Aguilar', y 'La Familia. Dementia', de Giovanna Ribes.