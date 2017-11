La cinta japonesa 'Ochiru' se alza con el premio al mejor mediometraje en La Cabina Fotograma de la película 'Ochiru', triunfadora de La Cabina. / lp El público del festival valenciano galardona a la película 'Chasse Royale' y la alemana 'Simba in NY' gana en la sección Amalgama REDACCIÓN Domingo, 26 noviembre 2017, 00:34

El Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia La Cabina cerró ayer su décima edición y dio a conocer el palmarés de galardonados. En una gala de clausura celebrada en la Nau, la película japonesa dirigida por Kazuya Murayama 'Ochiru' se alzó con el premio al mejor mediometraje, una distinción valorada en 1.000 euros. La cinta de 30 minutos de duración fue calificada por el jurado de «cautivadora y optimista». Murayama se mostró muy agradecido por este reconocimiento a la cinta en la que «quería mostrar cómo una persona que se encuentra en un momento de su vida sin ningún tipo de motivación, al conocer a esta joven ídolo, la convierte en su musa y descubre un talento especial que él tenía». El intérprete Makoto Nakamura, protagonista de 'Ochiru', fue reconocido con el premio a Mejor Actor, y Wataru Maeguchi, con el de Mejor Música.

Por su parte, el mediometraje 'Chasse Royale', dirigido por Lise Akoka y Romane Gueret, logró el premio del Público. La película narra la historia de Angélique, de trece años, que vive con el resto de sus hermanos y hermanas en el suburbio de Valenciennes. Un día en el colegio se ofrece a participar en una audición para una película. 'Chasse Royal' también se alzó con el galardón a Mejor Dirección y su protagonista, Angélique Gernez, con el de Mejor Actriz.

El premio Amalgama, valorado en 400 euros, se lo llevó la alemana 'Simba in NY', de Tobias Sauer, «por la imaginación a la hora de utilizar películas familiares y construir un relato sobre nuestra historia e identidad», aseguró el jurado.

El palmarés se completó con los reconocimientos al Mejor Guión, otorgado a Belo Schwarz por 'The Peculiar Abilities of Mr. Mahler'; Mejor Fotografía para Sebastian Thaler, por 'Forest of Echoes', mediometraje que también recibió una mención especial por su Propuesta Artística; y otra mención por su Diseño de Producción fue al mediometraje valenciano 'Graffiti', de Lluís Quílez.