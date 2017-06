A Cinema Jove le pesan las expectativas El director de Cinema Jove, Carlos Madrid, con el director Pablo Trapero y su mujer, la actriz Martina Gusmán. / juanjo monzó Carlos Madrid reivindica la presencia del audiovisual valenciano y no oculta la falta de tiempo y los problemas burocráticos para sacar adelante el certamen El festival se inaugura con la película 'Animal Crackers' y con todas las miras puestas en la nueva dirección CARMEN VELASCO valencia. Sábado, 24 junio 2017, 00:24

Cinema Jove arrancó oficialmente ayer en el teatro Principal. La gala del festival, que afronta su edición 32, condensó algunas primeras veces, es decir, era el debut de Carlos Madrid al frente del certamen y nunca antes Cinema Jove se abría con una película valenciana, 'Animal Crackers'. Se palpaba en el ambiente cierto entusiasmo por una edición con aires renovados aunque sin ningún cambio radical, pero aún así hubo tics del pasado, como la ausencia del conseller de Cultura, Vicent Marzà (tampoco acudía María José Català cuando ocupaba el puesto) y, como siempre, el patio de butacas estaba lleno de público, algo que no garantiza espectadores en los pases de las programación.

En los últimos años la gala, que se adjudicaba a una empresa externa, fue presentada por Ana Álvarez. El relevo de la actriz recayó en los cómicos Alejandro Portaz y Javier González, de la compañía Guerrilla Impro. La organización de la ceremonia corrió a cargo del Institut Valencià de Cultura.

La gala de ayer fue más sobria que las últimas ceremonias. Se ciñó más al propio festival. Se aprovechó el Principal para explicar la cita audiovisual, como sucedía en pasadas ediciones, pero también se prescindió de invitados de la industria nacional. En las últimas galas era habitual encontrar a directores e intérpretes del celuloide patrio (Enrique Urbizu, Paco Plaza, Daniel Guzmán, Álex de la Iglesia, etcétera). Su presencia estaba justificada por su vinculación al festival, por su amistad con el director, por simpatía con el certamen, etcétera. Al acto de ayer asistieron rostros del audiovisual valenciano, como el actor Sergio Villanueva, la dramaturga María Cárdenas y los directores de DocsValencia, entre otros.

El protagonismo cinematográfico recayó en el director Pablo Trapero, que recibió anoche el premio Luna de Valencia. El cineasta reivindicó que el cine nos hace mejores. «Me emociona el galardón y esta luna de Melies», dijo.

Carlos Madrid pronunció un discurso equilibrado. Agradeció la muestra de apoyo de los responsables culturales, defendió que «se abre una nueva etapa con una pátina de calidad» que busca a las «nuevas generaciones» y reivindicó la presencia de los profesionales valencianos en secciones del festival por su calidad.

El director asume que su nombramiento ha generado expectativas y confía en cumplirlas. No ocultó que ha tenido «poco tiempo» para sacar adelante Cinema Jove ni que el ímpetu del equipo ha topado con la burocracia de la administración, por lo que pidió de antemano disculpas por los errores que pueda haber.

'Animal Crackers', cinta de animación elaborada en los estudios Blue Dreams del parque tecnológico de Paterna, fue presentada por la productora Nathalie Martínez y uno de los directores de la película, Jaime Maestro. La cinta, codirigida por Scott Christian Sava y Tony Bancroft, aún no ha llegado a las salas de cine comerciales. Tras la gala inaugural, a partir de hoy viene la hora de la verdad. Los problemas de tiempo, el ajuste del presupuesto y la gestión de los despachos deja paso a la programación de cine.

Cinema Jove se anima. El objetivo: cumplir la expectativa, es decir, atraer a los espectadores (vecinos, estudiantes, Erasmus, etc). El reto a largo plazo: ser una cita cultural imprescindible para la ciudad. Un festival sólo perdura en el tiempo si cuenta con el aval del público. Cinema Jove no será la excepción. Y Valencia no es una ciudad fácil, perdió la Mostra del Mediterrani de un hachazo justo tras la edición 32, la misma cifra que, casualmente, cumple este año el festival de Carlos Madrid.

La inauguración de Cinema Jove fue arropada por el funk urbano en directo de Joan Soler Quartet. En el transcurso de la noche, las secuencias de música original se alternaron con versiones interpretadas por Joan Soler a la guitarra, Lucho Aguilar al contrabajo, Víctor Jiménez al saxo alto y Felipe Cucciardi a la batería. Además de la productora Nathalie Martínez, sólo otra mujer pisó el escenario, Iris Lezcano, que entregó el premio a Trapero. Los cómicos de la ceremonia hicieron bromas con «gala y galo», se presentaron como los hermanos Coent -¿entendió el guiño el cineasta argentino?- e insistieron en la idea de que el cine nos hace mejores.

La sección oficial de largometrajes comienza hoy con la proyección del drama sudafricano 'The Wound', en la que el director John Tengrove documenta el paso masculino a la vida adulta propio de la tribu Xhosa.