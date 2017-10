Valencianos que dan miedo 'Verónica' de Paco Plaza, que recrea varios hechos paranormales sucedidos en los años 90. / LP Sitges acoge las producciones locales, 'Scratch' y '25 años de Serie B', y proyecta 'La grieta', del pionero Juan Piquer | El cine fantástico resiste en la Comunitat con directores como Paco Plaza y festivales que atraen al público CÉSAR CAMPOY Lunes, 9 octubre 2017, 21:53

El valenciano Juan Piquer Simón ha pasado a la historia como uno de los referentes del cine fantástico y de terror ibérico. Resulta imposible olvidar aquella capa al viento de su 'Supersonic Man' (1979), mientras planeaba por los cielos de Nueva York. La alternativa patria del exitoso 'Superman', cuya adaptación a la gran pantalla vio la luz un año antes, era capaz, con muchos menos medios, de conseguir que el efecto de vuelo fuera más real que en la superproducción norteamericana. Una de las cintas más celebradas de Piquer, 'La grieta' (1989), -protagonizada por R. Lee Ermey, Ray Wise y Pocholo Martínez-Bordiú-, tendrá cabida -se proyecta el 14 de octubre-en la edición número 50 del Festival de Sitges que, hasta el día 15 de este mes, reúne en la localidad catalana a lo más granado del universo fantástico.

No será la primera vez que el certamen se rinde ante la personalísima manera de entender el cine del valenciano, toda una leyenda para los entendidos: «Piquer es el gran referente del género, no sólo a nivel valenciano, sino nacional y con una legión de fans a nivel internacional. Sus películas de Serie B fueron muy populares en los años 70 y los primeros 80 del siglo XX. Su fama no llega a la que pueden tener otros tótems como Paul Naschy o Jess Franco, pero poco le falta. Hizo títulos de culto que nutrieron los cines de barrio de programa doble con clásicos como 'Misterio en la isla de los monstruos', 'Mil gritos tiene la noche', 'Supersonic Man' o 'Slugs'. Hizo ciencia-ficción, terror, gore, aventuras juveniles... Un pionero absoluto que trabajó, casi siempre, con los pocos medios que tenía», explica Manuel Valencia, responsable del mítico fanzine '2.000 Maníacos', animador cultural y verdadera enciclopedia de la historia del cine, en general, y de la cultura de Serie B, en particular. Él liderará, precisamente, otra de las delegaciones valencianas que harán acto de presencia en Sitges. Allí, en la sección Brigadoon -hoy- se exhibirá su última producción, el descacharrante documental 'Maníacos de la Serie B', dirigida en connivencia con Luis Sánchez Toledo -la gira, «con cabra y organillo», continuará en la Filmoteca de Madrid, el Abycine albaceteño, el festival Navidades Sangrientas de Alicante...-, y allí tendrá lugar la presentación del número 50 de la revista que dirige, incansable, desde hace más de un cuarto de siglo.

El escritor, crítico, historiador cinematográfico y director, junto a Ramón Alfonso, del Paura Festival Internacional de Cine de Terror que se celebra en Valencia, Joaquín Vallet, también desvela datos interesantes sobre la figura de Piquer: «Llevó a cabo los inicios de su filmografía durante los últimos años de la eclosión del cine fantástico español, antes de que la Ley Miró sentenciara a muerte la posibilidad de continuar realizando cine de género en este país y mantener las características de producción y distribución que habían estado vigentes desde los años 60 del siglo pasado. Piquer se convertiría en un francotirador decidido a mantener cierta línea de continuidad con 'Slugs' o 'La grieta', aunque, más pronto que tarde, la imposibilidad de continuar realizando este tipo de producción provocó que sus proyectos fueran cada vez más marginales y minoritarios», sentencia.

No serán éstas las únicas presencias valencianas en la cita cinematográfica catalana. El alicantino David Valero participa en la sección 'Noves visions' con el corto 'Scratch' -se exhibirá el 9 de octubre-, financiado, en parte, a través del micromecenazgo, y que aborda la existencia de un joven discapacitado que una noche es testigo de una brutal paliza. El responsable de las premiadas cintas 'Los increíbles' y 'El arca de Noé', que en la actualidad se encuentra inmerso en el rodaje de 'Fishbone', el nuevo largo de su paisano Adán Aliaga, se muestra eufórico con su concurso en el certamen: «Supone el reconocimiento a nuestro trabajo, por parte de uno de los festivales más importantes del mundo, y la oportunidad de llegar a otro tipo de público y festivales que, con toda seguridad, no sería posible sin esta selección. Tenía claro que quería una historia donde predominara la realidad de mostrar la violencia, a la de sugerir, y asi darle al espectador todos los elementos a la hora de cuestionarse si él la justificaría o no».

Cantera de realizadores

Valero está predestinado a coger el relevo, o caminar, codo a codo, junto a él, de otro valenciano ilustre, curtido en el género y cuya labor ha sido reconocida, desde sus inicios, en Sitges. Hablamos de Paco Plaza, uno de los referentes actuales del cine de terror en España, después de haber firmado cintas del calibre de 'Romasanta' (2004), la trilogía 'REC' (2007, 2009 y 2012) y, este mismo año, 'Verónica': «Plaza vive una coyuntura completamente distinta a Piquer. Ahora, el cine de terror vive un momento especialmente interesante. Él sabe personalizar determinados elementos adaptando estructuras y narrativas puramente estadounidenses a la idiosincrasia nacional», asegura Vallet. Valencia, por su parte, considera que la aportación de Plaza ha significado un soplo de aire fresco al cine de terror: «Su proyección internacional es una noticia buenísima, con imágenes poderosas y una factura técnica excelente».

¿Quiere todo esto decir que el cine fantástico y de terror valenciano vive un momento de relativa buena salud? Valero se muestra muy optimista y asegura que existe una gran cantera de jóvenes directores que luchan por levantar sus proyectos: «Muchos de nuestros realizadores tienen textos de fantasía y terror en el cajón de los guiones olvidados. Creo que el problema lo encontramos más en las productoras, que no apuestan por la realización de este tipo de cine. Yo mismo, en la actualidad, me encuentro en la fase de escritura de varios largometrajes. Y, precisamente, uno de ellos es de terror».

Esa línea de opinión, alejada de los apocalípticos, cuenta en sus filas, por otra parte, con el propio Vallet: «'Reset', dirigida por Pau Martínez, era una producción, además de muy interesante, muy peculiar debido a su gestación. Pero hay otras como, por ejemplo, 'La hermandad', de Julio Martí Zahonero, realizada con un presupuesto no especialmente abultado, o 'Kalte', de Ramón Alfonso, de espíritu rabiosamente independiente, que indican que hay un manifiesto interés en abordar el cine de terror aunque las circunstancias en la Comunitat no sean las más propicias». Manuel Valencia, por su parte, también es tajante: «Hay presente y futuro, con directores de cortos, 'outsiders' como Sergio Blasco, locos como Sam de Conflictivos Productions, Miguel Ángel Font Bisier, Alejandro Hernández... y festivales especializados como Catacumba en Godella o el recién nacido Paura en Valencia, que tiene que perseverar para consolidarse en próximas ediciones. El futuro valenciano en el cine de terror está garantizado».

Efectivamente, el mencionado Paura se unió, este mismo año, a otras citas cinematográficas del género en la Comunitat -además los mencionados, sin ir más lejos, el Fanta Elx o el Suspiria alicantino-. Su director asegura que, pese a los medios limitados con los que cuentan, entre los objetivos marcados en negrita se encuentra el de apoyar, «al máximo», cualquier propuesta dentro del género que se desarrolle en nuestro territorio. En enero de 2018, la sangre volverá a correr en los Aragó Cinema y El Volander: «Este año tendremos varias producciones valencianas en la programación, y estamos dándole vueltas a varias ideas que sirvan para potenciar la producción de este género, aunque se pondrían en marcha en las siguientes ediciones. Sea como fuere, el compromiso del festival con el cine de terror realizado aquí es absoluto».