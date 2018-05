Día de Star Wars: ¿Por qué se celebra el 4 de mayo? AP Tiene que ver con la frase «May the 4th be with you» y con la investidura como primera ministra de Margaret Thatcher en 1979 LAS PROVINCIAS Viernes, 4 mayo 2018, 14:16

Cada 4 de mayo, los fans de la saga intergaláctica más famosa del mundo se reúnen para celebrar el día mundial de 'Star Wars'. Pero, ¿por qué se celebra este día? La onomástica tiene que ver con la frase «May the 4th be with you», que año tras año, y tal día como hoy, se convierte en viral.

Esta popular efeméride, el 'Star Wars Day', nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. En ella, los miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su cargo como primera ministra.

Celebraciones del Día Mundial de 'Star Wars' en Taipei y Berlín. / Agencias

Para ello, eligieron una frase que pronto se hizo mundialmente famosa. Con «May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations», algo así como «Que el cuatro esté contigo, felicidades», los miembros del Partido Conservador inglés quisieron hacer un juego de palabras con la famosa frase de la franquicia ideada por George Lucas, «May the force be with you / Que la fuerza te acompañe». Ellos sustituyeron la palabra 'force' por 'fourth' o 'cuarto', haciendo referencia a la fecha y utilizando ese '4th' como un acrónimo de 'force',' fuerza en inglés.

Fue en 2011 cuando unos cines de Toronto (Canadá) celebraron durante ese día un maratón de cine de 'Star Wars'. A partir de entonces, todos los años la ciudad conmemora la fiesta, en un evento que ahora se desarrolla en las salas de The Rec Room Toronto. Además, en 2015, los astronautas de la Estación Espacial Internacional celebraron el día viendo las películas de la saga en la sede.

Las redes se rinden a esta celebración

Nuestros caballeros Jedi seguirán luchando frente a las fuerzas del mal para proteger nuestra Galaxia. ¡Que la fuerza os acompañe 💪!#MayThe4thBeWithYou#StarWarsDaypic.twitter.com/RlYUg13n4O — Policía Nacional (@policia) 4 de mayo de 2018

De forma paralela, los seguidores de esta saga podrán disfrutar del estreno de 'Solo: Una historia de Star Wars' el próximo viernes 25 de mayo.