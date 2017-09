Siete frases de películas Disney con las que te identificas de adulto

2

«No te imaginas lo que un genio puede llegar a aguantar», Genio, Aladdin

No es una de las frases más famosas del filme, pero sí la más cierta. El Genio de Aladdin la menciona al personaje . El doble sentido provocado por la polisemia de la palabra «genio» no se llega a entender cuando ves la película con cinco años, pero seguro que aquellos padres con una elevada autoestima coincidieron con el personaje. En la rutina diaria tenemos que lidiar con gente que no queremos, lo que hace sacar a relucir nuestra más vil condescendencia.