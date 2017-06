La renovación tranquila de Cinema Jove El cartel de esta edición, obra de Patricia Bolinches. / LP Cultura asume la gestión directa del festival, que reduce sedes y crea nuevos ciclos en su actual edición CARMEN VELASCO Miércoles, 14 junio 2017, 20:14

Cinema Jove no es nuevo. Para bien o para mal, no parte de cero. Afronta su edición número 32 a partir del 23 de junio. No es una edición cualquiera. Estrena director al frente del proyecto, renueva contenidos, reestructura los espacios donde se celebrará el festival y profundiza en un modelo de gestión más directa y sin externalizaciones, es decir, con mayor control del Institut Valencià de Cultura.

Durante los últimos meses, sobre todo desde el nombramiento de Carlos Madrid a final de 2016 (fue presentado públicamente el 29 de diciembre), los cambios en el festival se han ido sucediendo paulatinamente. Sin sobresaltos. La transición de la etapa de Rafael Maluenda a la que encara Madrid ha sido tranquila.

La renovación incluye modificaciones administrativas. La primera pasa por el contrato del responsable. A diferencia de Maluenda, no percibe una nómina cada mes, sino que firmó un contrato de dirección artística. CulturArts formalizó la relación laboral con Carlos Madrid el 1 de marzo de 2017, aunque se adjudicó el 27 de febrero. Tiene una duración de 19 meses. Concluirá el 30 de septiembre de 2018. El director de Cinema Jove percibirá por las dos ediciones de la cita audiovisual 76.230 euros brutos.

Para la celebración de la actual edición de Cinema Jove se han realizado otros contratos desde la Administración para sacar adelante las labores de producción, comunicación y programación. En su mayoría son autónomos, una fórmula que ya se empleó el año pasado.

En esta edición, a diferencia de las anteriores, las galas de inauguración y clausura, que se celebrarán en el teatro Principal, no se han externalizado y corren a cuenta del Institut Valencià de Cultura (IVC), que recurrirá a personal propio y externo para desarrollarlas. Para el desarrollo de Cinema Jove se ha recurrido a bolsas de trabajo de la Administración.

Ni los profesionales que sacan adelante la actual edición de Cinema Jove son los de 2016 ni las sedes del festival son iguales a la del anterior ejercicio. El IVAM, el MuVIM y la SGAE ya no figuran, porque la dirección ha concentrado los emplazamientos alrededor de la Filmoteca. En cambio se incorporan el Centre Octubre de Cultura Contemporània y el Colegio Rector Peset. Tampoco habrá sesiones al aire libre en Viveros porque se trasladan, como avanzó LAS PROVINCIAS, al Centro del Carmen.

La programación de la actual edición busca a públicos más diversos. Se incorporan dos nuevos ciclos. El primero 'Art & City' versa sobre la relación entre el audiovisual y el arte urbano. Las proyecciones se realizarán en el solar de la calle Conde de Montornés. El segundo ciclo va orientado a captar un público referencial para el actual director de Cinema Jove: jóvenes y extranjeros. En el edificio Rialto se celebrará '30 años de programa Erasmus' que prevé la emisión de 'Júlia Ist', de Elena Martín, y el documental 'Erasmus 24-7', de Zero.

Desde Cinema Jove estrechan lazos con instituciones que antes no estaban presentes, como Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Gracias a esta nueva relación se entregará el premio Feroz al Mejor Corto en el seno del festival cinematográfico. Algo similar sucede con la Academia de Cine de España, que también otorgará el galardón Muñoz Suay en el marco de Cinema Jove. En este caso, el reconocimiento recae en el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón.

Respecto a la programación oficial, el festival se erige en escaparate de las inquietudes de las jóvenes generaciones. Este año, la mayor parte de los largometrajes que conforman la sección oficial sitúa a sus personajes en encrucijadas personales. Conflictos de género, de familia y de identidad se pueden rastrear en las películas procedentes de Polonia, Brasil, México, Bélgica, Argentina y Austria. Los largometrajes seleccionados han sido dirigidos en un 60 % por mujeres.

En el apartado de películas, elegirán el filme merecedor de la Luna de Valencia entre los diez seleccionados la productora española Beatriz Bodegas, el director mexicano Enrique Rivero y la periodista, investigadora y programadora búlgara Yoana Pavlova.

Los que ya tienen galardón garantizado son la actriz y cineasta Elena Martin y el actor Adrián, ambos premio Futuro de Cine.