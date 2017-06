La reinvención del cine de verano en Valencia Un operario ultima los detalles del proyecto del Metropol Cinema. / lp La terraza Metropol propone bailes, concentraciones de coches y encuentros zombies NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 29 junio 2017, 20:33

«La verdadera innovación es volver a la forma clásica de consumir cine». La afirmación pertenece a Yuri Aguilar, uno de los impulsores de la nueva de sala de cine al aire libre, Metropol Cinema, que se inaugura hoy en las Escuelas San José de Valencia.

Aguilar ultima los detalles de una nueva pantalla que se nutrirá de clásicos del cine. Él ha sido el encargado de seleccionar las cintas que conformarán la cartelera hasta el 3 de septiembre. «Se van a proyectar las copias originales de las películas de su estreno en España. En el formato de 35 mm. Aquí no hay nada digital», defiende ante otras terrazas de verano «como la Filmoteca d'Estiu» que no optan por los filmes originales.

Considera que, en una capital en la que llegaron a haber más de 30 terrazas, «el espectador quiere ver cine al aire libre y como se hacía en los 80 y los 90». Sin embargo, cree que el éxito de la nueva sala dependerá del público. «Tenemos unas 500 localidades, aunque nos conformamos con que, en cada sesión, vengan unos 200», cuenta. Y van un paso más allá. «Hay nostálgicos de este tipo de cine. Por ello, hemos elegido títulos para todos los públicos. Queremos que sea una opción familiar. Pero también que los espectadores lo vivan como una experiencia», argumenta. Tanto que, además, ha preparado una serie de actividades complementarias a las películas que se proyectarán. Porque el Metropol Cinema no es un cine convencional. Apuesta por la reinvención. Así, a los amantes del séptimo arte no les será difícil ser testigos de un apocalipsis zombie en vivo, de una concentración de míticos coches Delorean o participar en un 'flashmob', uno de esos bailes en directo. Así, cuando se programe alguna cinta musical, se organizarán bailes y actividades durante la película. El programa doble la noche zombie, donde se podrá ver 'El día de los muertos y 'Night of the living dead', tendrá lugar una cita con estos seres. La proyección de 'Regreso al futuro' contará con el mítico vehículo de la saga. «Aún estamos trabajando en la cartelera. No obstante, no sólo queremos que vengan a ver el filme sino que participen en nuestras actividades», asegura. Tanto que, en la entrada, hay una alfombra roja, un 'photocall' para tomar imágenes y, antes de encender la pantalla, se podrá escuchar la banda sonora de la cinta que, en minutos, se va a poder ver.

Esta nueva sala se abrirá hoy con la proyección en versión original subtitulada de la copia extendida de 'Apocalypse Now'. Títulos como 'Chorus line', 'Drácula de Bram Stocker', 'La vida de Brian', 'Dirty Dancing', 'El último mohicano', 'Granujas de medio pelo', 'Men in black', 'Rio', 'los Simpson' y 'Australia'. 'La diligencia', 'El jovencito Frankenstein', 'La isla de las cabezas cortadas' o 'El gran dictador' -de la que se proyecta la copia original de su reestreno en España- forman parte de la oferta. Los impulsores se han reservado los días 1, 2 y 3 de septiembre para invitar al público a que decidan qué película se programará.

Los precios, insiste Aguilar, son populares. Las entradas cuestan cuatro euros, 3,5 los días del espectador que son los martes. Además, para los programas dobles, el precio asciende a seis euros. ¿Es rentable un cine de estas características? «Lo será si el público responde», augura Aguilar. La cinta empezará a las 22 horas, aunque las puertas se abrirán una hora y media antes. No se puede acceder con comida, pero en el recinto están instaladas unas 'gastronetas' o 'foodtrucks' en las que poder comprar la comida y las imprescindibles palomitas. «Los precios no son caros. No tiene sentido que las localidades tengan un importe económico y luego cobremos mucho por la cena», asevera.