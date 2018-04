La realidad se sirve en pantalla grande

«¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro». Morfeo, personaje de 'Matrix', apunta que la realidad requiere una asimilación intelectual y/o emocional. Hay muchas formas de conocer qué pasa alrededor de nosotros y una de ellas pasa por el cine. DocsValència, que se inauguró anoche en el Centro del Carmen pero cuyas proyecciones arrancan hoy, sirve un menú para ver la realidad en la gran pantalla. Hasta el 5 de mayo, el festival ofrece 40 documentales con el propósito de popularizar el género, desmontar los estereotipos de la no ficción, despertar al público y ensanchar en el espectador la percepción del mundo.

Los directores de DocsValència han seleccionado algunos títulos que, a su juicio, sirven para abrir horizontes y renovar la esperanza en la humanidad. Pau Montagud y Nacho Navarro no coinciden en todas sus preferencias, salvo en tres títulos. Ambos recomiendan 'Mi bosque secreto', una película «de una humanidad de tal intensidad que te deja boquiabierto. Conmovedora», apunta Montagud. «Logra romper tabús y desmontar estereotios para acercarnos al enigmático mundo de los autistas», añade Navarro.

A la pregunta de si DocsValència programa un título con el que creer en la no ficción como arma revolucionaria, los responsables del festival no dudan: 'Antifascistas'. «Es un recordatorio de que la bestia del fascismo que asoló Europa y nos condujo a la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil está rearmándose y debemos estar alerta», señala Navarro. «Esta película, que se programa el 1 de mayo, se grabó en varios países con algo en común, como sucede en Valencia y España: las nuevas formas de la extrema derecha son cada vez más agresivas y con estructuras estables. Sin embargo, surgen movimientos que los intentan contrarrestar», agrega Montagud.

La tercera coincidencia pasa por el feminismo. «'The Cut', de Ernest José Sorrentino y María Andrés Pérez, aborda la mutilación genital femenina. Ataca problemas que anteceden al feminismo, como los derechos humanos fundamentales y la dignidad de la mujer. El feminismo es mucho más que la lucha occidental por la equiparación de salarios, algo que por supuesto hay que defender, pero también debemos fijarnos en las que son mutiladas por el siempre hecho de ser mujer. Eso también es feminismo», explica Montagud. «Con 'The cut' viajamos hasta Kenia para comprobar la importancia de la educación para romper con esa sangrienta tradición. La cinta nos muestra el testimonio de mujeres que han escapado y luchan por superar este trauma», comenta Navarro.

DocsValència aspira a ser un alidado en el audiovisual valenciano. Los directores del festival no coinciden a la hora de señalar un título que ejemplifique la capacidad de la industria local. No se mojan. «Como están en sección competitiva, no sería correcto inclinarse por ninguna», afirma Navarro. En este punto, Montagud destaca 'I'm burning', de Andreu Signes, un título que «trata de un tópico valenciano (una falla) que conforma nuestro carácter y nuestras costumbres, pero está contada también para gente no valenciana y público extranjero. Ha universalizado el tema y estamos poco acostumbrados a eso».