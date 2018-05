La película de animación valenciana 'Mibots' se presenta en Cannes REDACCIÓN VALENCIA. Sábado, 12 mayo 2018, 00:57

Tras el lanzamiento por primera vez del proyecto en el European Film Market de Berlin, la productora británica Evolutionary Films representa de nuevo en Cannes 'MiBots', el nuevo largometraje de animación de la productora española Wise Blue Studios, una empresa que tiene su sede en el parque tecnológico de Paterna. Los productores Nathalie Martínez y Jamie Thomason anunciaron en el Festival de Cannes la incorporación al proyecto del hollywodiense Rob Edwards para escribir el guión sobre una idea original del valenciano Maxi Valero.

Edwards es el guionista de dos clásicos de Walt Disney como 'Treasure Planet' (nominada a los Oscar, 2002) y 'Tiana y el sapo' (nominada a los Oscar y los Globos de Oro, 2010). Durante su carrera en Disney y Pixar, Edwards formó parte del reducido grupo de escritores seleccionados como consultores para 'Enredados', 'Rompe Ralph' y 'Frozen', entre otros títulos. También es responsable del guión de 'The King of the Elves', actualmente en desarrollo y de la película de acción real de Walt Disney Productions 'Animated American'. Edwards es un experto en la construcción de personalidades femeninas embarcadas en divertidas aventuras, por ello participa en la construcción del universo de 'MiBots', cuya protagonista es una joven científica que se encuentra accidentalmente con cuatro divertidos robots en miniatura. «Como productora es siempre emocionante ver como un proyecto nace desde el guión, y trabajar con Rob, que aporta toda su experiencia de años en Disney y Pixar», aseguró Nathalie Martínez.