Paco Plaza: «Siento 'Verónica' como mi ópera prima, he vuelto a poner a cero mi contador» Paco Plaza presentó ayer en los cines Kinépolis de Paterna el filme 'Verónica'. / lp El realizador valenciano, famoso por la saga 'REC', se inspira en su último filme en un caso real vinculado a juegos con güija MIKEL LABASTIDA VALENCIA. Jueves, 24 agosto 2017, 20:12

Se le considera uno de los renovadores del género del terror del cine español. Ha dirigido la exitosa saga 'REC'. Nació en Valencia en 1973. Regresa a las carteleras con 'Verónica', protagonizada por la debutante Sandra Escacena y la veterana Ana Torrent. La cinta está basada en el 'expediente Vallecas', sobre un caso real de una joven que murió en circunstancias extrañas tras haber jugado con sus amigas con una güija.

-La película se desarrolla en los años 90 y es difícil no reconocer espacios, modas, objetos característicos de aquella época...

-Las películas de terror son más eficaces cuando las consigues situar en un momento concreto. No sé si es tan importante haberlo vivido, pero sí que sea muy reconocible. Que no sea una cosa abstracta de una niña que le pasa algo, sino de una niña de finales del siglo XX en el barrio de Vallecas, aunque mi inspiración era la avenida de la Plata en Valencia. Quería un barrio periférico como el de mi infancia. Esa identificación permite empatizar con los personajes cuando aparecen los elementos sobrenaturales.

-Es sencillo identificarse, más allá del macabro caso concreto, todos hemos cruzado esa difícil barrera hacia la adolescencia.

-Lo que me interesaba era hablar de la adolescencia, porque te conviertes en un ser mutante: un día te cambia la voz, otro te empiezan a salir pelos... En el caso de una chica es aún más evidente porque el resto del mundo comienza a tratarte de una manera diferente, los chicos ya no son compañeros de juegos, los adultos tienen una mirada que no sabes descifrar... y luego está el momento mágico-terrorífico en el que alguien le dice que «ya es mujer». Es como que si te expulsan del paraíso de la infancia. Ese vértigo de no reconocerte me pareció el terreno perfecto para abordar la historia.

-La pérdida de la inocencia sí que causa terror.

-Sí, 'Verónica' es una fábula sobre lo complicado de crecer. Hay un momento terrible en tu vida en el que tu madre te deja en el suelo y te pide que andes solo y ahí empiezas a darte cuenta de que las reglas van a cambiar, de que debes valerte por ti solo. Esa angustia en la adolescencia se multiplica.

-Por cierto, ¡quién nos iba a decir que símbolos tan cándidos como el juego del Simon o la canción del anuncio de Centella nos darían tan mal rollo al ver su película!

-Me gusta dar la vuelta a cosas cotidianas, todo se ve desde la lógica de un niño. Traté en todo momento de que la película nunca estuviese por encima de los protagonistas.

-Creo que se le han colado elementos autobiográficos, ¿no?

-Ha sido un proceso curioso, porque la película arranca como un encargo y a fuerza de escribir empecé a trufarlo con referencias mías. Yo en esa época tenía la misma edad que Verónica aproximadamente. Me gustaban los Héroes del Silencio, iba al cole -a los Salesianos- con mis hermanos por avenida de la Plata, que como te he dicho es un escenario que se parece al de la peli, mis padres trabajaban en la hostelería... Al final ha acabado siendo la película más personal que he hecho.

-¿Conocía antes el suceso, la extraña muerte de aquella chica?

-Sí, el caso Vallecas es peculiar porque existe un atestado policial en el que un inspector de policía asegura que vio con sus propios ojos algo sobrenatural. Esto es inaudito, nunca había pasado ni ha vuelto a pasar. Nosotros lo tomamos para recrear nuestra propia historia.

-Además del personaje de Verónica hay tres chavales más, sus hermanos, que ella debe cuidar. No ha hecho caso a Hitchcock en lo de «nunca trabajes con niños».

-También había un perro hasta una semana antes de empezar a rodar...

-Dice que el referente es 'Cría cuervos'. Contar con Ana Torrent como madre no es casual ¿no?

-No, obedece todo a un complot. En mi cabeza esta película es una secuela de 'Cría cuervos'. Me imaginé ¿qué pasó con aquella niña? Pues que se casó con un rockero de Vallecas, hacían paellas y tuvo cuatro hijos a los que tuvo que mantener sola. Saura es una influencia, pero aquí especialmente.

-¿Cómo recuerda usted Valencia en los años 90?

-Muy diferente, pero los recuerdos son muy engañosos. Yo recuerdo una ciudad más vital pero tenía 16 años y ahora 43. Quizá el que era más vital era yo. Algo que sí recuerdo es que en el instituto me llevaron a la Filmoteca a ver 'Nosferatu', de Murnau, y se convirtió en un lugar al que acudía habitualmente.

-¿Qué da más miedo, la España de entonces o la de ahora?

-La sociedad no cambia tanto como creemos y cambia muchísimo a la vez. Lo que nos importa de verdad es lo mismo desde los tiempos de los íberos. Lo que ha cambiado es lo que nos rodea, la manera de comunicarnos, de consumir cultura, de hablar... Todo varía en la superficie pero seguimos siendo los mismos.

-¿Le ha costado alejarse de 'REC'?

-Me decía '¡aquí no hay zombis!' (ríe). 'REC' ha sido una etapa muy fructífera pero no quería estar toda la vida ahí. Siento 'Verónica' como mi ópera prima, como volver a poner a cero mi contador. Igual porque es la primera peli que hago después de cumplir los 40.

-¿Tuvo crisis de los 40?

-Sí, la tuve a los 38. A los 40 ya estaba bien. No me compré el deportivo porque no me alcanzaba (ríe).

-¿No se cansa del terror?

-No, estoy encasillado porque me lo he buscado. Como espectador siempre he sido muy aficionado al género, desde que veía las películas de Chicho Ibáñez Serrador.

-Le homenajea en la película.

-Sí, la peli que las niñas ven en la tele es '¿Quién puede matar a un niño?'. Chicho es uno de los grandes maestros del género de terror.

-El audiovisual valenciano está a la espera de la puesta en marcha de su nueva tele, ¿cómo cree que afectará al sector?

-Nunca he vivido en Valencia mientras había televisión, por lo que estoy poco informado. Pero ojalá sea una tele que propicie que haya movimiento industrial, puestos de trabajo, una manera de contar las noticias desde un punto de vista más cercano y todo eso sirva para estimular la industria audiovisual.

-Por cierto, iba a dirigir para la cadena americana Fox la serie 'Hamelin', ¿cómo quedó aquel proyecto?

-La Fox es propietaria de ese proyecto y van pagando renovaciones del material hasta que se decidan a rodarlo. A mí siempre me dicen que no está muerto. Escribí esa serie hace años y espero que se haga algún día, pero no depende de mí.

-¿Es muy seriéfilo?

-Cada vez menos, las series quitan mucho tiempo. Esa sensación de ansiedad por ver capítulos y estar atado no me gusta. Y me inquieta que cada mes me digan que hay una serie imprescindible que tengo que ver, ¿de dónde saco el tiempo?