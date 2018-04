Natalie Portman evita recoger un premio en Israel para «no apoyar a Netanyahu» Natalie Portman. / Reuters Anula su viaje debido a acontecimientos recientes «extremadamente penosos», que le impiden «participar con la conciencia libre» en el acto del llamado 'Nobel judío' COLPISA / AFP Sábado, 21 abril 2018, 12:42

La actriz israelo-estadounidense Natalie Portman justificó su decisión de no ir a Israel para recibir un premio al afirmar que no quiere ser asociada al primer ministro Benjamin Netanyahu, que debía hablar durante la ceremonia.

La Genesis Prize Foundation anunció el viernes la anulación de la ceremonia, tras haber sido informada por un representante de la actriz de 36 años, nacida en Jerusalén, que ésta no viajaría debido a acontecimientos recientes «extremadamente penosos» vinculados a Israel, que le impedían «participar con la conciencia libre» en el acto el 28 de junio. Este premio, llamado el 'Nobel judío' y dotado con dos millones de dólares (1,6 millones de euros), recompensa el trabajo y la dedicación de una personalidad hacia la comunidad judía y con los valores judíos.

La decisión de la actriz, que reivindica orgullosa su doble nacionalidad, y sus raíces judías, ha sido interpretada como una reacción a la forma en que Israel se enfrenta a las manifestaciones masivas de palestinos, que desde el 30 de marzo han dejado 36 muertos bajo las balas de soldados israelíes en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, además de centenares de heridos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian un uso excesivo de la fuerza por parte de Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la Unión Europea reclaman una investigación independiente

La retirada de Natalie Portman provocó reacciones en Israel. La ministra de Cultura Miri Regev la acusó de haber adoptado la ideología de los partidarios del movimiento Boycot, Desinversión, Sanciones (BDS), que aboga por el aislamiento económico de Israel para poner fin a su ocupación de los territorios palestinos.

Su decisión ha sido «deformada»

En un mensaje publicado en su cuenta Instagram, la actriz asegura que su decisión ha sido «deformada». «He elegido no participar porque no quería aparecer como apoyando a Benjamin Netanyahu, que debía dar un discurso en la ceremonia», escribe. «De la misma manera no formo parte del movimiento BDS y no lo apoyo», añade Natalie Portman, galardonada con el Oscar a la mejor actriz en 2010. «Como muchos israelíes y judíos del mundo, puedo criticar la dirección israelí sin por ello boicotear al conjunto del país».

«Israel fue creado hace exactamente 70 años para servir de refugio a los supervivientes del Holocausto» dice Portman. «Pero los malos tratos a quienes hoy sufren atrocidades no está en acuerdo con mis valores judíos. Porque quiero a Israel, debo oponerme a la violencia, a la corrupción, a las desigualdades y a los abusos de poder».