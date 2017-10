Mostra Viva estrena 'Happy End', la última película de Haneke, en Valencia La cinta, protagonizada por Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant y Mathieu Kassovitz, se proyecta esta noche en Aragó Cinema EUROPA PRESS Sábado, 7 octubre 2017, 01:36

Valencia. La Sección Oficial del festival Mostra Viva estrena este sábado en los Aragó Cinema de Valencia, por primera vez en la ciudad, la nueva película del director austriaco Michael Haneke, 'Happy End'. Se trata de la cinta con la que el aclamado cineasta regresó a la gran pantalla desde que en 2012 obtuvo el Óscar a la Mejor película de habla no inglesa con 'Amor', Palma de Oro en el Festival de Cannes y también Globo de Oro.

'Happy End' es un drama de producción francesa protagonizado por Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant y Mathieu Kassovitz, de 110 minutos de duración, que gira en torno a una familia burguesa que posee una empresa en Calais junto a campamentos donde viven miles de refugiados. La cinta, que se proyectará a las 21.30 horas, fue nominada a la Palma de Oro del último Festival de Cannes.

Michael Haneke es un director y guionista de reconocido prestigio por su estilo sombrío, turbador e inquietante. Sus películas, a menudo, tratan problemas de la sociedad moderna y suelen causar controversia.

Entre sus títulos más reconocidos figuran 'El pianista' (2001), Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes); 'Caché' (2005), Premio al Mejor Director en el Festival de Cannes y Premio a la Mejor Película y Mejor Director en los Premios del Cine Europeo 2005 o 'La cinta blanca' (2009), Palma de Oro en el Festival de Cannes y Globo de Oro a la Mejor película Extranjera.

Las películas seleccionadas para participar en la Sección Oficial de Mostra Viva del Mediterrani que este año vuelve a ser competitiva optan a un premio de 4.000 euros y al galardón Pont del Mediterrani.

Por otra parte, el grupo valenciano de indie-rock Polock ha presentado este viernes, en el marco del certamen, el videoclip de su último single 'Oh I Love You', en un evento que ha tenido lugar en el MuVIM. A la proyección han acudido algunos miembros de la banda para hablar del proceso creativo del grupo y responder a las preguntas de periodistas, fans y público en general. 'Oh I Love You' es el último single del conjunto valenciano y forma parte de su quinto disco, 'Magnetic Overload'.

La banda publicó a finales de 2007 su primer trabajo, un EP autoeditado; desde entonces ha ido adquiriendo notoriedad tanto a nivel nacional como internacional. La presentación de 'Oh I Love You' forma parte de la Sección Especial de videoclips y videoDJ's organizada por Mostra Viva.