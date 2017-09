Los Javis, las vecinas de Valencia y Manuela Trasobares Javi Ambrossi, Belén Cuesta y Javier Calvo en Valencia. / irene marsilla Los jóvenes directores estrenan el viernes 29 su primera película, basada en el musical homónimo que se representa desde 2013 Los creadores de 'La llamada' repasan referentes y placeres culpables MIKEL LABASTIDA VALENCIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:58

Tienen a punto 'La llamada' para que salga disparada hacia los cines donde se estrena este viernes 29. De la película, que cuenta la historia de dos adolescentes que en un campamento de verano cristiano se enfrentan a cambios importantes en su vida, se ha hablado mucho. Y es lógico porque se basa en un musical que se representa con éxito en Madrid desde el año 2013.

Y porque detrás de ella están los Javis -Calvo y Ambrossi-, actores, creadores en gracia de la serie 'Paquita Salas' para Flooxer, y próximamente profesores de la nueva academia de 'Operación Triunfo'. Es su ópera prima, pero nadie lo diría por los muchos seguidores que ya acumula y la expectación generada. «Tenemos que usar todas las cartas para promocionarla, dejarnos querer, pero sin olvidar que es nuestra primera película. No sé si la gente es consciente de ello», explica Ambrossi. «El hype es un arma de doble filo, pero las reacciones de quienes la han visto nos permiten estar más tranquilos», añade Calvo.

Esa promoción les ha traído a Valencia -viaja con ellos Belén Cuesta, una de las protagonistas del filme-, y tras el pase en los cines Kinépolis hablan de referentes, métodos de trabajo, objetivos... Y hasta de placeres culpables: 'realitys', programas del corazón, vídeos virales de Youtube... «No hay nada más maravillo que un placer culpable», afirma Calvo. «Dan mucha felicidad, no es nada provocativo», asegura Ambrossi. «Miramos mucho a nuestro alrededor y tocamos el suelo. El otro día estábamos en un Ayuntamiento, mientras nos hacían una entrevista, y había una chica de seguridad, con su pistola, poniéndose un 'gloss'. Eso, por ejemplo, nos hizo mucha gracia», relatan. «Luego eso lo metes en un plano de una peli y es oro», apunta Cuesta.

Y como están en Valencia es inevitable preguntarles por algunos personajes anónimos de esta tierra que han triunfado en las redes o por momentazos televisivos vinculados a oriundos de la Comunitat que forman parte del imaginario colectivo. «Veníamos hablando de las vecinas de Valencia -que se hicieron famosas en un programa de Cuatro por la guerra que libraban en los rellanos y escaleras de su edificio-, nos encantaría saber dónde está su portal», comentan. «Yo haría una película de ellas, pero de forma seria. Es un poco como 'Patria', ¿no? Pero a la valenciana», indica Calvo.

La conversación continúa con el universo 'Callejeros' y desemboca en el chaval de Chelva que se hizo popular al mofarse en un control de alcoholemia con el mítico 'pim pam, toma Lacasitos'. «Me preocupa su salud ¿estará bien? En el vídeo hacía tanto sol que daba miedo. Al verlo te preguntas '¡ay dios mío! ¿yo alguna vez he estado así?'», se cuestiona Ambrossi. «Nunca conduciendo», aclara prudentemente Calvo.

'Realitys' y corazón

Como consumidores de 'realitys' los Javis reconocen que se engancharon a 'Gandia Shore' y si les nombras el 'León come gamba' recuerdan la patata mal cocida que le costó la expulsión de 'Masterchef' al valenciano Alberto Sempere. Al ser seguidores de 'Sálvame' es casi obligatorio nombrar el espacio que cambió el corazón televisivo, 'Tómbola' de Canal 9, aunque lo tienen algo difuso. «¿El momento Chabeli saliendo del plató es muy Paquita Salas no?», pregunta Ambrossi. «Lo que sí recordamos es a Manuela Trasobares lanzando la copa y dando el mejor discurso de la historia de la televisión», añade Calvo, tirando de memoria catódica. «¿De qué me tengo que disfrazar ahora?», gritaba en los 90 la mezzosoprano en el polémico 'Parle vosté, calle vosté'.

«Hemos leído en una pared un rótulo que ponía 'Hazlo hardcore, será siempre mejor'. Valencia es muy así», resume Calvo. A los Javis les sobran referentes y símbolos de la cultura pop y los despliegan en sus trabajos. ¿Qué les define? «Que hacemos comedias con una parte dramática, sin pedir mucho permiso», argumenta Ambrossi. «Y que no somos solo nosotros, nos acompaña un grupo de gente sin la que no podríamos crear», matiza Calvo, en referencia a, entre otros, las actrices Macarena García, Anna Castillo y Gracia Olayo, que también están en 'La llamada'. La cinta entretiene, contagia el buen rollo y concluye que no hay mejor dios en el que creer que uno mismo.

«A partir de ahora queremos hacer las cosas bien, no tener que tirar de agenda, generar industria, sin perder el sentido underground y libre», culmina Ambrossi. «Esta película es el broche de un gran viaje», exclama Cuesta. Whitney Houston, Presuntos Implicados y Henry Méndez ponen la banda sonora de la travesía.