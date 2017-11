Richard Shepard: «Hollywood no sabe gestionar el escándalo de los abusos» El director Richard Shepard, ayer, en la Nau de Valencia. / J. Signes El cineasta, ganador de un Emmy y director de la serie 'Girls', presenta en La Cabina 'Tokyo project', una cinta interpretada por Elizabeth Moss NOELIA CAMACHO Valencia Sábado, 18 noviembre 2017, 19:16

El director y productor Richard Shepard se muestra muy feliz de estar en España y, concretamente, en Valencia. El ganador de un Emmy y reconocido cineasta, que ha estado al frente de algunos capítulos de la aclamada serie 'Girls'-entre otras ficciones-, presentó ayer en la sección oficial del festival de mediometrajes la Cabina 'Tokyo project', un trabajo de apenas 32 minutos en el que la protagonista es la reconocida actriz Elizabeth Moss ('Mad men', 'El cuento de la criada'). Esta es la primera película que muestra en un certamen español.

-¿Por qué eligió a la actriz Elisabeth Moss para 'Tokyo project'?

-Cuando escribí la película lo hice pensando en ella como protagonista. De hecho, siempre que escribo tengo algún actor en mente. Pero después, me di cuenta de que no conocía a Elizabeth Moss. Pero sí a Lena Dunham, de trabajar juntos en 'Girls'. Y ya se sabe que los famosos se conocen entre ellos. Dunham la llamó por teléfono, le mandó el guión y a Moss le pareció estupendo.

-¿Fue una sorpresa que dijera que sí a la película?

-Sí. Porque los actores profesionales suelen trabajar para proyectos de cine o de televisión, no se les ofrece un mediometraje. Pero el hecho de que este sí lo fuera y de que el rodaje durara una semana hizo que lo aceptara.

-En 'Tokyo project' hay reminiscencias de 'Lost in traslation', de Sofia Coppola, y de la experiencia japonesa del personaje de Shoshana en 'Girls'. ¿Ha sido premeditado?

-Sí. Cuando se filmaron los capítulos de la serie en Tokyo, acudí como mirón porque no los dirigía yo. Durante el rodaje de la quinta temporada de la serie, escribí el guión de este mediometraje para tener una excusa y volver. Sentía envidia del director de esa temporada de 'Girls'. Los celos profesionales son un gran motor creativo (ríe).

-La actriz Lena Dunham produce la película. ¿Cómo es trabajar con ella como productora?

-Yo amo a Lena Dunham. Es una gran jefa, una estupenda persona y muy creativa. Ella es la que consiguió que en 'Tokyo project' estuviera Moss. Ahí se puede ver su implicación en la película.

-¿Entra en ese debate de que las series han superado en calidad a las películas?

-No necesariamente. Creo que hay maravillosas películas bien hechas y maravillosas series también muy bien realizadas. Es una gran momento tanto para los guionistas como para el público al que le gustan las buenas historias.

-Usted dirigió el episodio de 'Girls' 'American Bitch', en el que Hannah va a casa de Chuck Palmer, un escritor de éxito acusado de abuso sexual. No puedo dejar de preguntarle por todas las denuncias de acoso sexual en la industria de Hollywood.

-Es un escándalo enorme. Ya era hora de que se destapara. Ha habido depredadores sexuales sacando partido de la gente durante demasiado tiempo. Es muy interesante que Lena Dunham señalara en este asunto meses antes de que estallara. Es horrible pero es necesario que haya salido a la luz. Sin embargo, la industria no sabe cómo gestionar este momento traumático. Yo llevo veinte años trabajando en este oficio y no he asistido a ningún hecho de los que se están realatando en los últimos tiempos. Somos muchos los profesionales que llevamos nuestro oficio sin hostigar a nadie.