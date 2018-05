'Grease' cumple 40 años y estas son algunas curiosidades del rodaje Olivia Newton-John y John Travolta en 'Grease'. / AP / Paramount El musical, que se estrenó en 1978, marcó toda una época y ha conquistado a varias generaciones LAS PROVINCIAS Domingo, 13 mayo 2018, 01:16

¿Quién no ha bailado alguna vez 'You're The One That I want'? o ¿quién no conoce la historia de amor entre Sandy y Danny? El musical 'Grease', que celebra este año su 40 aniversario (se estrenó en 1978), se ha convertido en una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Las hazañas universitarias de John Travolta, Olivia Newton-John y compañía han conseguido marcar toda una época y conquistar a varias generaciones.

Con motivo de esta efeméride, hemos recopilado algunas curiosidades del rodaje de la película que dirigió Randal Kleiser que quizá no conozcas:

Lorenzo Lamas y Olivia Newton-John en una secuencia de la película

1.- Lorenzo Lamas formó parte del reparto de la película

El actor, uno de los sex-symbol de los años 80, tuvo su primer papel estelar en el cine como novio de Sandy (Olivia Newton-John). Por aquel entonces tenía 19 años e interpretó al personaje de Tom Chisum, un deportista del instituto Rydell con el que Sandy quería dar celos a Danny Zucco (John Travolta).

Olivia Newton-John.

2.- Olivia Newton-John no quería participar en el filme

La australiana no tenía muy clara su participación en la película. Una de las causas fue que no estaba muy convencida del papel. La otra, las malas experiencias previas que había tenido en el cine. Tuvo que ser el propio John Travolta el encargado de convencerla; se llegó a presentar en su casa para pedirle que hiciera 'Grease' con él.

Olivia Newton-John.

3.- Canción nominada al Oscar

La película, además del gran éxito que cosechó tras su estreno, obtuvo uno de los mejores reconocimientos de la historia del cine. La canción 'Hopelessly Devoted to You', que canta Sandy en el jardín de la casa de Frenchie, fue nominada a los Oscar en 1978 en la categoría de mejor canción (fue compuesta por John Farrar).

Stockard Channing, actriz que interpreta a Rizzo en 'Grease'.

4.- Mención a Elvis Presley

En la canción 'Look at me, I'm Sandra Dee', que Rizzo canta para burlarse de Sandy en la fiesta de pijamas, se menciona a Elvis Presley y fue rodada el mismo día que el cantante falleció (16 de agosto de 1977).

5.- La escena más dura

Según contaron el equipo y varios actores, la escena del baile en el instituto Rydell tuvo lugar en una localización real, a puertas cerradas y con un calor insoportable. Las malas condiciones y la enorme cantidad de gente presente contribuyó a que parte del equipo se mareara y algunos necesitarán incluso asistencia médica. Además, tardaron en rodarla una semana entera.

El actor Jeff Conaway en el papel de Kenickie para 'Grease'.

6.- Un problema de altura

El actor Jeff Conaway (Kenickie), el mejor amigo de Danny Zucco, tuvo que caminar durante la película un poco inclinado para que John Travolta pareciera más alto en pantalla.

El mítico baile de fin de curso de Rydell.

7.- La caracterización de Sandy para el último baile

Al final de la película, cuando todos cantan la ya mítica canción 'You're the one that I want', Olivia Newton-John lleva un conjunto que encontró en un baúl de atrezzo. Fue el propio director de la película el que le permitió que escogiera la ropa que quisiera para rodar esa escena. El pantalón era tan ajustado que la cremallera se rompió y el equipo de la película tuvo que coser el roto con la prenda puesta sobre la actriz.

8.- Rizzo y sus cardenales en el cuello

Las marcas que tiene Rizzo (Stockard Channing) en el cuello en la escena de la cafetería son reales y no maquillaje. Se las hizo el propio Kenickie (Jeff Conaway) debido a la buena sintonía que existía en el rodaje.

9.- Una película que arrasó

Los éxitos que cosechó fueron muchos. Su banda sonora fue número uno en todo el mundo y llegó a vender 26 millones de copias. Además, y durante un tiempo, fue la tercera película más taquillera de todos los tiempos por detrás de 'Tiburón' y 'La guerra de las galaxias'.