Los Globos de Oro se visten de negro contra el acoso sexual La actriz Jessica Chastain. / AFP En la fiesta del cine y la televisión, que se celebrará durante la madrugada de este domingo, las celebridades han declinado aparecer por la alfombra roja con vestidos atrevidos y esmóquines extravagantes en solidaridad con las víctimas AFP Sábado, 6 enero 2018, 20:08

Harvey Weinstein no asomará ni un pie en los Globos de Oro, pero su presencia está garantizada. No se habla de otra cosa en Hollywood que del escándalo que comenzó a emerger con las escalofriantes denuncias de acoso y violación en contra del otrora poderoso productor.

Y los Globos de Oro de este domingo serán la primera vitrina para que las grandes estrellas del cine y la televisión alcen su voz contra la cultura del acoso sexual y el abuso de poder.

"El diluvio de revelaciones de conducta sexual inapropiada ha sido la historia del año, por lo que es fácil predecir que será la historia de la noche", ha dicho Debra Birnbaum, editora de televisión en la revista especializada Variety. "Influirá en todo, desde en el monólogo de Seth Meyers hasta en los emocionados discursos de aceptación [de premios] y la moda".

Y aunque los Globos de Oro no son considerados tanto un termómetro para los Oscar -porque no vota la industria del cine sino los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood-, igualmente se trata de una noche de alto perfil.

Su alfombra roja se caracteriza por ser pasarela de vestidos atrevidos y esmóquines extravagantes, pero este año se espera que muchas celebridades aparezcan de negro en solidaridad con las víctimas de Weinstein y del resto de figuras señaladas en esta ola de denuncias de acoso y abuso, que ha incluido a Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y James Toback.

Los nominados

La ceremonia del domingo, que se inicia a las 17 horas locales (01 hora del lunes), entrega 25 premios: 14 para el cine y 11 para la televisión.

El mexicano Guillermo del Toro recibió el mayor número de nominaciones, siete, con 'La forma del agua'. 'The Post' y 'Tres anuncios por un crimen' le siguen con seis.

La cinta fantástica, que ganó el León de Oro de Venecia, cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos.

Gold Derby, el sitio web de predicciones de premios, estima que la cinta ganará tres estatuillas, incluida la de mejor director para Del Toro, que ganó tres Oscar en 2007 con 'El laberinto del fauno'.

La crítica interpretó por su parte que las nominaciones para el drama de Ridley Scott 'Todo el dinero del mundo' demuestran un apoyo implícito a la campaña contra el acoso sexual en Hollywood.

Scott, nominado a mejor director, desechó y filmó nuevamente en el último minuto todas las escenas de Kevin Spacey, caído en desgracia, sustituyéndolo por el veterano actor Christopher Plummer ('La novicia rebelde'), nominado a mejor actor de reparto. Michelle Williams también recibió una nominación a mejor actriz.

"Plummer es un ganador lógico por la impresionante hazaña de asumir este papel emocionalmente exigente a última hora con 87 años", ha escrito Daniel Montgomery, editor de Gold Derby.

Fue una sorpresa que no hubiera ninguna directora nominada a pesar del gran año que tuvieron Greta Gerwig ('Lady Bird'), Patty Jenkins ('Mujer Maravilla'), Dee Rees ('Mudbound'), Kathryn Bigelow ('Detroit: zona de conflicto') y Sofia Coppola ('El seductor').

La película chilena 'Una mujer fantástica', del director Sebastián Lelio, está nominada a mejor película extranjera.

Protagonizada por Daniela Vega, aclamada por la crítica, la cinta cuenta la historia de una mujer transexual que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios, reproches y violencia.

Las predicciones dan ganadora no obstante a la sueca 'The Square', con Elisabeth Moss.

En la pantalla chica, la serie de HBO 'Big Little Lies' lidera las nominaciones con seis, seguida por 'Feud: Bette and Joan' con cuatro, y 'The Handmaid's Tale', 'Fargo', y 'This Is Us' con tres.

Amanda Spears, de Gold Derby, ha estimado que el escándalo sexual podría impulsar un premio para Shailene Woodley como mejor actriz de reparto por su papel de una madre soltera criando a un hijo producto de una violación. "A través del cine y la televisión, existe la oportunidad de premiar roles de mujeres fuertes, poderosas y convincentes más allá de simplemente sus relaciones con los hombres", ha dicho Birnbaum.