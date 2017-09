La Fiscalía investigará si hay delito en la campaña de Netflix de 'Fe de etarras' El cartel de 'Fe de etarras'. / Efe La Unión de Guardias Civiles había presentado una denuncia al considerar que la publicidad de la película humilla a las víctimas del terrorismo EFE Madrid Miércoles, 20 septiembre 2017, 19:29

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para determinar si aprecia indicios de delito de humillación a las víctimas del terrorismo en la campaña promocional de la película 'Fe de etarras'. Fuentes de la Fiscalía han informado a Efe de la apertura de esas diligencias sobre la campaña de Netflix, que serán judicializadas si se aprecia que existe delito.

La Unión de Guardias Civiles ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Netflix al considerar que la publicidad de la película humilla a las víctimas del terrorismo. El motivo de la denuncia es un gran cartel que cubre un edificio en pleno centro de San Sebastián en la que se puede leer la frase "Yo soy español, español, español", con las palabras "español" tachadas, bajo la que figura el título de la película 'Fe de etarras', una comedia sobre las peripecias de un comando de ETA en Madrid que dirige el donostiarra Borja Cobeaga, guionista de la popular 'Ocho apellidos vascos'.

Esta asociación de guardias civiles ha solicitado a la Audiencia Nacional que adopte medidas cautelares y ordene "eliminar de manera inmediata el cartel", que ha sido colocado en la capital donostiarra porque la película, antes de su estreno en la plataforma de televisión por "streaming", podrá verse en primicia en el Festival Internacional de Cine de la capital donostiarra, que empieza el viernes.

La Unión de Guardias Civiles considera que el cartel publicitario constituye "una humillación y un ataque directo a los familiares de las víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA desde los años 60, tanto en la capital guipuzcoana -la ciudad más castigada por el terrorismo donde la banda asesinó a más de 94 personas- como en el resto de España".

La denuncia recuerda que la publicidad de la plataforma ha generado polémica, sobre todo en las redes sociales, y en algunos medios de comunicación, por lo que Netflix, argumenta el documento, "ha conseguido el objetivo que pretendía", que consiste en lograr repercusión sobre su película "a costa de la humillación de las víctimas del terrorismo".

Netflix ha declinado hacer comentarios sobre la polémica. "Netflix no emite comunicados ni opiniones sobre sus campañas de marketing, ya sean polémicas o bien recibidas", ha indicado a Efe un portavoz de la plataforma. Por otro lado, Diego San José, coguionista de 'Fe de etarras', ha reaccionado hoy a través de Twitter: "Espero que la denuncia de la Guardia Civil no sea retroactiva porque he cometido muchos como éste", ha escrito San José, adjuntando un vídeo humorístico suyo sobre la banda terrorista ETA emitido hace años por la ETB.