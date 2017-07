Fallece George A. Romero, padre de las películas de zombis George A. Romero, director de cine, posa a la entrada de un cine de Westwood. / Mario Anzuoni (Reuters) El guionista y director de 'La noche de los muertos vivientes' tenía cáncer de pulmón COLPISA Lunes, 17 julio 2017, 00:33

El director y guionista de 'La noche de los muertos vivientes', George A. Romero, ha muerto a los 77 años a consecuencia de un cáncer de pulmón. Director, guionista y en ocasiones actor, triunfó especialmente en los años ochenta con títulos como 'Zombi' (1978), 'El día de los muertos' (2007) o 'La tierra de los muertos vivientes' (2005).

Considerado el padre de las películas de zombis, durante los últimos años no había conseguido financiación para sus proyectos y criticaba las nuevas versiones de muertos vivientes como 'Guerra Mundial Z'. Él fue quien ideó los primeros films con cuerpos en descomposición de fallecidos que volvían a la vida para convertirlos en clásicos del cine de terror.

«Falleció en paz mientras dormía, tras una corta pero agresiva lucha contra un cáncer de pulmón»

«Falleció en paz mientras dormía, tras una corta pero agresiva lucha contra un cáncer de pulmón», explicó su representante, Chris Roe, en un comunicado. «Deja una familia muy cariñosa, muchos amigos y un legado cinematográfico que ha sobrevivido y sobrevivirá al paso del tiempo», añadió.

Su primer éxito fue 'Zombi', una película que en 1978 costó 1,5 millones de dólares y recaudó 55 millones. Diez años antes había sorprendido con 'La noche de los muertos vivientes', una novedosa cinta sobre los ataques a una granja con un protagonista afroamericano (Duane Jones).

Nacido en el barrio neoyorquino del Bronx, se desplazó para estudiar en el Carnegie Mellon de Pittsburgh, donde rodaría la mayor parte de sus películas y se le llamaría oficiosamente 'la capital del mundo zombi'. Festivales con los no muertos como punto central o concursos sobre comer cerebros se extendieron alrededor de el universo originado en Pensilvania.

«Solía ser el único chico en el recreo, era el único haciendo zombies. Entonces, de repente apareció 'The Walking Dead' y se convirtió en mayoritario. Y ahora están por todas partes», señaló a Timeline sobre la transformación de un cine que no terminó de gustarle. De hecho, se negó a participar en un cameo en la serie de AMC.

«Los muertos están por todas partes en nuestros días. Como que 'The Walking Dead' y Brad Pitt los abandonado. El 'remake' de 'El amanecer de los muertos' hizo dinero', creo que mucho dinero. Entonces, 'Zombieland' hizo dinero, y de repente Brad Pitt y ellos gastaron 400 millones de dólares en lo que demonios sea 'Guerra Mundial Z'. Max Brooks es amigo mío, y creo que la película no fue del todo representativa de lo que el libro y los zombis eran», criticó en Hollywood Reporter. «En mis películas intenté colocar un mensaje. No es sobre el 'gore', no es sobre los elementos de terror que hay en ellos, es más sobre el mensaje, para mí. Lo que pasa es que estoy usando esa plataforma para intentar ser capaz de mostrar mis percepciones sobre lo que pienso», resumió sobre su carrera.