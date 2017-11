Curiosidades sobre el rodaje de la saga Star Wars que te sorprenderán Detalles de la grabación, los personajes o los actores que probablemente desconocías para ir abriendo boca antes del estreno del 'Episodio VIII: El último Jedi' el próximo mes de diciembre C. BENLLOCH Domingo, 12 noviembre 2017, 00:08

El rodaje y los actores

1

Mientras filmaban las escenas con espadas láser, Ewan McGregor, que interpretó a Obi Wan Kenoby en los episodios I, II y III de la saga, se emocionaba tanto que emitía los sonidos onomatopéyicos que imitaban los zumbidos del arma. Estos sonidos, además de provocar las risas de algunos de sus compañeros, dieron trabajo extra a los responsables de post producción, pues tuvieron que eliminarlos.

Ewan McGregor en una imagen promocional de la película, interpreando a Obi Wan Kenoby.

2

Samuel L. Jackson, que interpreta a Mace Windu en la saga, es el único personaje que lleva un sable de color morado. Esto se debe a que fue una petición expresa del actor a George Lucas, pues quería que su personaje resaltara en escenas en las que había múltiples enfrentamientos con varias espadas. También se dice que escogió el color morado debido a que es su color favorito. El director accedió.

Samuel L. Jackson, en su papel de Mace Windu, junto a su sable láser de color morado.

3

El actor que interpretó a C-3PO, Anthony Daniels, pasaba un calor infernal dentro de la armadura. En el interior sudaba tanto que los ayudantes del set tenían que darle un refresco con una pajita a través de la máscara cada pocos minutos. De hecho cuentan que se desmayó varias veces durante el rodaje y que debía llevar una dieta estricta para recuperarse pues debido al calor y el sudor perdía cerca de dos kilos diarios. Además, la armadura era tan pesada que para descansar el actor se veía obligado a apoyarse en una tabla inclinada, ya que no le permitía agacharse.

C3-PO junto a Luke Skywalker en una escena de la película.

4

Mark Hamill (Luke Skywalker) tuvo un grave accidente de coche el 11 de enero de 1977, un día antes de rodar una de las últimas escenas de Star Wars. El accidente le causó graves daños en la cara que le obligaron a someterse a cirugía estética. Sin embargo los médicos no pudieron eliminar por completo las cicatrices, y por esta razón se incluyó en la trama una escena en la que Luke Skywalker es mutilado por un Wampa, para poder justificar las heridas. También tuvieron que utilizar un doble mientras el actor se encontraba en el hospital, como para la escena de carreras en el desierto con el deslizador.

Luke Skywalker en una escena tras su accidente.

5

Los actores que interpretan a C-3PO y R2-D2, Anthony Daniels y Kenny Baker, son los únicos que repitieron en las 6 primeras entregas de la saga. El actor Anthony Daniels aparece, además, como extra en una escena, libre de su traje.

6

Harrison Ford contó en una entrevista al programa 'Good morning America' en 2015 cómo obtuvo el papel para interpretar a Han Solo en el Episodio I, 'Una nueva esperanza'. "Un productor amigo mío de alguna manera conspiró para hacerme leer las líneas de réplica del guión durante las audiciones de la gente que aspiraba a interpretar a Leia y Luke Skywalker. Yo pensé que solo estaba ayudando", explicó el actor. "Cuando terminaron, me dijeron si me gustaría interpretar el papel de Han Solo. Yo respondí que sí, eventualmente, y pregunté cuánto me pagarían. Me respondieron que 1000 dólares a la semana, y yo dije: ''no, no!'. Finalmente lo hice por ese dinero a la semana", detalló Ford. El actor cobró un solo 10.000 dólares por ese proyecto.

7

El doble papel de Anakin Skywalker/Darth Vader ha sido interpretado por numerosos actores durante el rodaje la saga. David Prowse fue Darth Vader en los episodios VI, V y VI, mientras que James Earl dio voz al personaje en los episodios III, IV, V, VI. Bob Anderson protagonizó las escenas de lucha en los episodios V y VI y Sebastian Shaw le puso cara durante la escena en la que le retiran la máscara en el episodio VI. Jake Lloyd fue el primer Anakin cronológicamente hablando, pues es el niño que aparece en el episodio I. Finalmente, Hayden Christensen interpretó al joven Anakin Skywalker y a Darth Vader tras su conversión en los episodios II y III.

8

Se dice que un ex jugador de baloncesto del Real Madrid, Mark Robert McNamara, interpretó el papel de Chewbacca en alguna película. Pero lo cierto es que no fue así, sino que el ex jugador, tuvo la oportunidad debido a su altura de 2,2 metros de sustituir al actor principal, Peter Mayhew, durante algunas escenas de 'El imperio contraataca'. Sin embargo, el resultado fue tan desastroso que Mayhew tuvo que rodar de nuevo dichas escenas, por lo que el trabajo de McNamara quedó en una mera anécdota y no vio la luz.

9

En un principio, George Lucas había pensado que el papel de Yoda fuera interpretado por un mono con una máscara y un bastón. Por suerte, uno de los empleados de Lucas había trabajado en el rodaje de '2001: Odisea en el espacio', y le avisó de lo complicado que había resultado grabar la escena con primates. Afortunadamente para la historia del cine, la producción escogió a Stuart Freeborn para diseñar y construir la marioneta animatrónica -para lo cual se inspiró en su propio rostro-, y a la que Frank Oz aportó la voz.

Stuart Freeborn junto al personaje creado por él, Yoda.

10

Para economizar en gastos, algunos de los trajes o personajes robóticos que aparecen en la saga están fabricados a partir de materiales de otros rodajes. Así, el traje espacial del cazador de recompensas Bossk es un traje reciclado de 'Doctor Who', y el Androide IG-88 fue construido a partir del dispensador de bebidas de la cantina de 'Una nueva esperanza'.

Las películas

11

La especie de E.T., el popular extraterrestre protagonista de la famosa película de Spielberg de 1982, aparece en la saga Star Wars. Concretamente la especie fue recuperada para el Episodio I, 'La amenaza fanstasma' (1999), en la que estos alienígenas tienen una delegación en el Senado Galáctico. Quizá un guió de George Lucas a Steven Spielberg, ya que ambos directores son amigos.

Aliens de la especie de 'E.T.' en el Senado Galáctico en una escena de una de las películas.

12

La frase «Tengo un mal presentimiento sobre esto» ("I have a bad feeling about this") es una frase muy famosa de la saga que se ha popularizado notablemente, y que se escucha casi tantas veces como «Que la fuerza de acompañe» ("May the Force be with you"). La frase aparece dos veces en el Episodio IV, 'Una nueva esperanza', la primera película de la saga en ser filmada, y cómo mínimo una vez en cada una de las películas posteriores. La frase, además, también aparece en otros proyectos de George Lucas sin relación con Star Wars, como los films de Indiana Jones o la serie de juegos Monkey Island, de LucasArts.

13

El idioma que Greedo, el cazarecompensas que Han Solo asesina en la cantina de Chalmun en Tatooine, habla en la película 'Una nueva esperanza' no es Rodés (lengua nativa de los rodianos, su especie), sino que es en realidad Quechua, una lengua india que se habla en los Andes en América del sur.

Greedo.

14

El comunicador que utiliza Qui-Gon Jinn en el Episodio I, 'La amenaza fantasma' es en realidad una máquina de afeitar femenina, concretamente una Gillette Sensor Excel, evidentemente modificada en aspecto para el rodaje.