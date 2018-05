Cinema Jove mira a la ficción valenciana La cita cultural, que se celebrará del 22 al 29 de junio, aspira a exhibir «el mejor cine internacional hecho por jóvenes»El festival incluye una cinta de la Comunitat en sección oficial y premia al castellonense Fernando Bovaira NOELIA CAMACHO Jueves, 31 mayo 2018, 00:25

valencia. Cinema Jove quiere ser precisamente lo que su nombre indica: un festival para el público juvenil. Y, aunque pueda parecer una obviedad, es lo que aseguró ayer su director, Carlos Madrid. Él fue el responsable de presentar las novedades de la 33 edición del certamen, que se celebrará del 22 al 29 junio. Y también el encargado de mostrar que este año el certamen hace varios guiños al audiovisual valenciano y llega a la ciudad con la intención de mostrar «el mejor cine internacional hecho por jóvenes».

Cinema Jove no sólo ha elegido al actor castellonense Pablo Molinero, conocido por su papel en la serie 'La peste', para otorgarle el premio Un futuro de cine -que compartirá con la actriz Greta Fernández- sino que, también, galardonará al productor Fernando Bovaira -también nacido en Castellón- con el reconocimiento Luna de Valencia. Bovaira. La cita cultural reivindica así la figura de un profesional que ha apostado por directores que estaban empezando como Alejandro Amenábar, Manuel Martín Cuenca, Santiago Mitre o Juan Carlos Fresnadillo. De hecho impulsa la película 'Tornar a casa', del valenciano Roberto Bueso, que cuenta con apoyo del IVAC. En el ciclo que homenajea la «curiosidad insaciable» del productor se podrán ver 'Los amantes del círculo Polar', 'Caníbal, 'La cordillera' e 'Intacto'.

Ciclo Bovaira 'Los amantes del círculo Polar' 'Caníbal' 'La cordillera' 'Intacto'

Pero, además, y por primera vez en diez años, Cinema Jove incluye en su sección oficial de largometrajes a una cinta valenciana. 'Seguidores, de Iván Fernández de Córdoba, es una de la decena de producciones a concurso que, como novedad, pertenecen a cineastas menores de 40 años. En este sentido, este proyecto, que se ha llevado a cabo sin ayuda institucional, competirá con filmes internacionales de países como Polonia, Dinamarca, Suiza, Japón o México. Asimismo, tres cortometrajes 'made in' la Comunitat también concursan entre los 52 proyectos de la sección oficial de cortos. 'Ahora seremos felices', de Borja Soler; 'Patchwork', de María Manero; y 'El escarabajo al final de la calle', de Joan Vives.

La ficción valenciana también estará presente con la proyección de la película 'Fomentera Lady', un filme del director alcoyano Pau Durá y que cuenta con el veterano actor José Sacristán como protagonista. Ambos estarán en Cinema Jove presentando la cinta, que se estrenó en el pasado Festival de Málaga y también cuenta con subvención del IVAC. La cinta forma parte de un ciclo en el que se verán 'Casi 40', de David Trueba; la película '#Indestructible'; 'Yo la busco', de Sara Gutiérrez; 'Con el viento', de Meritxell Colell; y 'Halcón ciego', de Marino Darés.

Por otra parte, el festival también cuenta con distintos ciclos, como 'El joven Brian de Palma', que incluirá una película inédita del cineasta como 'Murder à la mod', los primeros éxitos comerciales y de crítica del director y un documental donde él mismo analiza su extensa carrera, que se representará entre el 22 y el 30 de junio en el Centro del Carmen.

En este mismo enclave tendrá lugar 'Beats & Frames', una propuesta que contará con un total de 20 películas dedicadas a la música electrónica con «multitud de enfoques», como 'Eden', '24 hour party people' o 'We are your friends', que también abordará el «fenómeno musical y social» vivido en la provincia de Valencia a través del documental '72 horas... y Valencia fue la ciudad'.

La Comunitat y los jóvenes son los dos puntales en los que se asienta un Cinema Jove que esta edición cuenta con medio millón de euros de presupuesto público.

Madrid siempre quiere más, presupuesto y plantilla. El certamen se nutre de cuatro personas que han accedido a la plantilla mediante la bolsa de trabajo convocada por el Instituto Valenciano de Cultura (IVC) -que están inmersas en un recurso judicial- y cerca de otra treintena de personas contratadas de forma externa. «Para un gestor cultural los recursos nunca son suficientes», bromeó. Con este escenario, además, debe enfrentarse a la renovación o no de su contrato el próximo septiembre. Cultura confía en que se mantenga en el cargo. El contrato de Madrid, por el que percibe 76.230 euros brutos por dos ediciones, puede prorrogarse otro par de años más. «En este festival se quería potenciar el espíritu joven del festival, que lo dirigiera una persona que desarrollara un proyecto fresco. Si el proyecto se ha consolidado después de dos años, lo normal es que se continúe apostando por él. Mi opinión personal es mantener el equipo de Carlos, al menos, dos años más», aseguró ayer el secretario autonómico, Albert Girona, quien afirmó que si Madrid finalmente no sigue al frente se estudiará la fórmula de cubrir la vacante y hacerlo mediante un concurso público como ocurrió con el actual director.

Coincidencia con la Mostra

Con todo esta oferta, a Cinema Jove no le da miedo el renacer de la Mostra de Valencia. De momento, no hay sinergias entre ambos festivales, confesó el director, -y eso que el certamen que ha vuelto a recuperar el Ayuntamiento de la capital le ha robado al programador Eduardo Guillot-. «Cabemos todos en la ciudad», insistió Madrid.