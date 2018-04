«El cine ha perdido la esencia del punk y se dirige cada vez más a las masas» El cineasta punk Julien Temple, ayer, en Valencia. / damian torres El director, que recibe un homenaje en DocsValència, ve necesario que las películas cuestionen «hacia dónde va el sistema» Julien Temple Cineasta MARTA BALLESTER VALENCIA. Sábado, 28 abril 2018, 00:53

El «invitado estrella» de la segunda edición del festival DocsValència, que se celebra hasta el próximo 5 de mayo, es el cineasta punk, Julien Temple. El director británico, considerado el «Orson Welles del punk», ha grabado documentales sobre The Clash (New Year's Day '77) y The Sex Pistols (There'll Always Be An England) y dirigido videoclips de The Rolling Stones, Ray Davis, Paul McCartney o Blur. Por ello recibe un homenaje a su trayectoria con la proyección de algunos de sus trabajos y realizó ayer una masterclass para «gritarle al mundo» que «hay que ser diferentes y romper con lo establecido», expresa.

-¿Qué reflexión saca cuando echa la vista atrás y ve su trayectoria profesional?

-Me siento fascinado de seguir en la ola y un afortunado por haber comenzado mi carrera en un tiempo en el que a través de la música se podía entender el mundo. Yo nunca he hecho películas con la música ni sobre ella, sino mediante su espíritu. Tuve suerte de estar en el lugar y la época adecuada.

-El festival proyectará 'La gran estafa del rock and roll', 'Joe Strummer. El futuro no está escrito' o 'Habaneros', entre algunas de sus obras. ¿Cuál es la fórmula que las ha convertido en únicas?

-Siempre he buscado una provocación con mis cintas. Me gusta plasmar esa actitud del punk de hacer reaccionar a la gente. Mi edición, en este sentido, caracteriza mi estilo porque tiene una manera provocativa de plasmar las cosas y de hacer reflexionar.

-¿Por qué decidió convertirse en el abanderado del punk?

-Porque vi que abría la mente de manera creativa y quise acercarlo a los demás. Se lo debo todo al punk que a los 21 años me dio la oportunidad de hacer mi primera película. Fue un movimiento que impresionó y causó un shock en sus inicios, pero la masificación lo mató. Yo fui testigo, no como músico, sino como cineasta punk que utilizó su cámara como si de una guitarra se tratase. Pienso que las ideas que promovía deberían recuperarse para cuestionar hacia dónde va el este sistema en el que vivimos y hacia dónde nos dirigimos como seres humanos en esta actualidad tan movida y dirigida.

-¿Cómo le repercutió este movimiento, no tanto a nivel profesional, sino personal?

-Tuvo un gran impacto en mí a nivel humano. Empecé a cuestionarme por todo aquello que hasta ahora había aceptado. Me cuestioné mi propia verdad para acercarme al mundo de otras personas. Me volví más emotivo y cambió mi manera de ver el mundo y relacionarme con la gente. Por tanto, el punk se metió en mí también a nivel sentimental y personal. Me hizo como persona y marcó mi carácter.

-¿Se ha sentido más libre que otros cineastas al rodar este tipo de documentales?

-Sí, porque aunque para mí los documentales son como las películas de ciencia ficción, donde me gusta entrelazar la realidad con la fábula en ambas, es cierto que hacer cine como el mío permite mucha más improvisación y libertad, sin un guión, un presupuesto o un tiempo que te condicione. Siempre he buscado provocar y me han dejado, porque yo trabajo si soy libre.

-¿Se ha perdido la esencia del punk en el cine actual?

-Un montón. Me siento una especie en extinción porque los jóvenes ya no arriesgan en el cine. Cada vez se ha convertido más en un arte seguro y dirigido a las masas. Y el riesgo es necesario para evolucionar el medio y hacer pensar al público.

-¿Qué solución propone?

-Reto a los jóvenes a que hagan algo relevante y diferente más allá del punk. No tiene porque ser música, puede ser en su mundo online. Intento hacerles ver que ellos también son capaces de alzar una voz común como lo hizo aquel movimiento. Pero es cierto que ahora no hay tanta valentía, ni comunicación cara a cara que es lo que unía y daba sensibilidad. No hay empatía por eso es más difícil ser un rebelde como yo lo fui y lo seguiré siendo siempre. Porque el punk es mi estilo de vida.