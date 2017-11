Los Aragó Cinema cierran tras dos años de actividad Los Aragó abrieron en 2015 tras nueve años cerrados. / JESúS SIGNES El elevado alquiler, la falta de público y las dificultades con las distribuidoras finiquitan el proyecto impulsado por la cooperativa la Cinemista N. CAMACHO Viernes, 17 noviembre 2017, 01:01

valencia. Hace un año, justo por estas fechas, se celebraba el primer aniversario de los Aragó Cinema después de que un grupo de socios de la cooperativa la Cinemista se decidiera por reabrir la mítica sala de la Avenida del Puerto de Valencia y embarcarse en la complicada aventura de proyectas películas en la capital del Turia. «Ha sido un año duro, ha habido de todo», confesaban a LAS PROVINCIAS en aquel momento los responsables del cine. «Es una lucha constante. Esta es una ciudad pequeña y no nos lo han puesto fácil. La realidad es que ha sido más complicado de lo que pensábamos. Pero vamos poco a poco», aseguraban por aquellas fechas.

Pero parece que ni el esfuerzo ni las ganas han servido para mantener el espacio abierto. «Después de dos años de aprender, luchar, equivocarnos, asombrarnos, agotarnos y disfrutar, el próximo día 30 de noviembre cerramos Aragó Cinema. Agradecemos vuestra confianza y apoyo», rezaba ayer el mensaje con el que los empresarios se despidieron en una red social.

Un adiós que llega justo a los dos años de reabrirse. «No han cuadrado las cuentas», admitieron ayer a este periódico desde la cooperativa. Aseguraron que el alto precio del alquiler, los problemas con las distribuidoras y el no contar con un público mayoritario han obligado a abandonar un proyecto «ilusionante» en sus inicios. Los responsables de la sala volvieron a admitir que estos dos años «han sido más difíciles de lo que pensábamos». «Hemos estado trabajando por amor al cine, pero no cuadran los números. Hay presiones por parte de las distribuidoras y al ofrecer una cartelera que más independiente por no hemos tenido un público como el que ve un tipo de cine más mayoritario», aseveraron.

Los Aragó Cinema abrieron en noviembre de 2015 tras nueve años sin proyectar películas. Se recuperaba así un espacio mítico para los amantes del séptimo arte. Había mucha ilusión en el proyecto y se buscaba no sólo ser una pantalla convencional sino volver a atraer a los espectadores con maratones, actividades, festivales y con la posibilidad de acceder a películas independientes que no tenían cabida en los cines más comerciales.

Cuando se cumplió su primer aniversario, los miembros de La Cinemista rememoraron algunos de los hitos de la sala. «Hemos tenido a 400 personas para ver 'La princesa prometida' o 'La historia interminable'. Aquello fue algo muy especial», contaban. Incluso, durante esos primeros días de proyecciones llegaron a recibir el cariño de los vecinos. «Nos están felicitando. Se alegran de que ya no estén cerrados», manifestaban.

La nueva época de los Aragó Cinema se inauguró con cintas como 'Les combattants', 'Puro vicio' y 'Los hongos'. Las entradas oscilaban entre los tres euros y los cinco y su reapertura había suscitado curiosidad entre los más cinéfilos. «He estado pendiente de cuando se inauguraban», afirmaba a este periódico uno de los primeros espectadores que pisó los renovados cines. Sin embargo, ahora, la pantalla vuelve a fundirse a negro y Valencia pierde una sala mítica.