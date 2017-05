Antonio Resines: «Soy una víctima colateral de ETA»

No todo es jocoso en las memorias de Antonio Resines (Torrelavega, 1954). 'Pa' habernos matao' (Editorial Aguilar) descubre que el actor vivió el atentado en 1990 contra su entonces suegro Fernando de Mateo Lage, presidente de la Audiencia Nacional, al que una carta bomba de ETA amputó las manos y dejó ciego. Hace tres años, Resines superó un cáncer colorrectal y una angina de pecho. Así que risas, las justas.

Las memorias suelen ser ajustes de cuentas, pero usted no habla mal de nadie.

No. He tenido suerte en la vida, aunque hay gente que no aguanto ni me aguanta. Tampoco tengo muchos enemigos, tres o cuatro imbéciles, un porcentaje muy bajo.

Dice Fernando Trueba que usted nunca pidió ser actor, lo ha sido porque se lo han pedido.

Es una frase muy bonita y algo de verdad hay. Yo nunca quise ser actor, lo que tenía claro era que me gustaba el cine. Actuar era una forma de estar ahí. Los directores se dieron cuenta de que yo no caía mal y empezaron a llamarme. Eso sí, casi nunca era la primera opción.

¿Es cierto que escuchó muchas veces la frase «que vengan los actores y Resines»?

Sí. Quiero pensar que al final ya era de cachondeo, una forma de reírnos antes de empezar a rodar.

¿Se considera un tipo gracioso?

No especialmente. Hombre, tengo sentido del humor, pero no soy el alma de las fiestas. No cuento chistes y la gente se descojona, sólo digo maldades. Si están Santiago Segura y Wyoming en una reunión te tienes que retirar, los demás no tenemos ni puta gracia.

Se sabe querido por la gente.

Sí. Caigo bien porque se piensan que soy como en las películas. Y aunque no es exactamente así se quedan con la imagen de buena gente. No soy un santo, pero tampoco un hijoputa.

El atentado contra su suegro le marcó.

Eso la gente no lo sabe. Nunca he dicho que soy una víctima colateral de estos hijos de puta, pero lo soy. Era el momento de contarlo. Lo de mi suegro fue una barbaridad, igual que los cientos de víctimas. Me afectó mucho y trajo consecuencias muy desagradables a mi vida. Poco después me encontré en Bilbao con un conocido miembro de Herri Batasuna que había dicho que el atentado se lo merecía. Tuvieron que pararme porque me iba a por él.

Vive con ocho centímetros menos de recto y un 'stent'. ¿Se toma la vida de otra manera?

No. Me cogieron el cáncer a tiempo y no vi peligro de muerte. Por suerte no tengo que llevar bolsa y ese tipo de historias. Sé que soy un enfermo de cáncer y del corazón. Confío absolutamente en la magnífica sanidad de este país. Ponlo: hay que pagar impuestos.

¿Dejó la presidencia de la Academia de Cine por prescripción médica?

No exactamente. Veía que tenía gente en contra y no merecía la pena el esfuerzo. Mejor no tener disgustos si tienes un problema cardiaco. Me fui yo, mis vicepresidentes y diez más de la junta, así que no fue un arrebato mío.

Meterse a productor de 'La reina de España' no ha sido una decisión muy afortunada.

No. Me metí para echar una mano y porque pensaba que la película iba a ser un éxito, que iba a recuperar la inversión y a ganar dinero. Pero empezó la famosa campaña, las críticas negativas... La tormenta perfecta.

¿Culpa del desastre en taquilla al boicot en redes sociales?

Sí. La única duda que tengo es si venía de una sola persona. Tuvo una repercusión brutal. ¿A qué venía recuperar las declaraciones de Fernando año y medio antes? ¿Esa potencia tienen las redes? ¿Si un tío dice no vayáis a ver una película no va nadie, ni de izquierdas, ni de derechas ni de centro? Nos han jodido pero bien.