«No hago las películas que me interesan como cineasta. Tengo una deuda con el público»

Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965) visitó ayer Valencia para abrir, aunque fuera metafóricamente, 'El bar', título de su última película. Lo hacía dentro del marco de preestrenos organizados por el Festival Antonio Ferrandis de Paterna. Una cita en la que vuelve a rodearse de un espectacular elenco encabezado por Terele Pávez, Carmen Machi, Mario Casas y Blanca Suárez, a los que encierra en un local después de que alguien haya sido asesinado en el exterior. De la Iglesia vuelve a sus orígenes con una comedia negra, ácida y con tintes de 'thriller'. Rodada hace un año en los estudios Galaxia de Paterna, está producida por la valenciana Nadie es perfecto y cuenta con intérpretes de la región como Joaquín Climent y Diego Braguinsky.

Las críticas dicen que con 'El bar' ha vuelto el mejor Álex de la Iglesia. ¿Lo siente así?

Yo nunca he tenido la sensación de haberme ido. Lo que ocurre es que como ya he hecho catorce películas la gente conoce mi trayectoria y recorrido, lo que hace que se generen flujos, se piensen que vas y que vienes... La gente me conoce mucho y puede establecer comparaciones.

¿Y le molestan las comparaciones?

Lo bueno o lo terrible es que no se me compara con los demás, sino conmigo mismo. Pero me encanta que la gente me conozca. Es un privilegio hacer cine, otros no pueden.

Lo ha dicho, ha hecho ya catorce películas. ¿Ahora siente más responsabilidad por defender un sello propio, una manera de hacer cine?

Para mí es un privilegio. Sigo viviendo igual que la primera vez. Esa supuesta madurez, esa sensación de que con el paso del tiempo afrontas los proyectos con mayor tranquilidad, a mí no me pasa. Sigo poniendo mi vida y mi piel en cada cinta.

¿Por qué esa obsesión por rascar la superficie para alumbrar las miserias humanas? En 'El bar' el espectador descubrirá a unos personajes que van mudando de piel conforme avanza la trama.

No es una obsesión. Esa es la visión que tiene el público. Yo no tengo la intención de hablar de un tema concreto. Ni yo ni Jorge Guerricaechevarría, el guionista, lo hacemos. Nuestra visión es muy naturalista, no te digo que estemos cerca de Galdós o Zola o que no haya un interés sobre contar cosas de buenos y malos. Hablamos de personas abocadas a un destino cruel, ya sea por el lugar en el que viven o por lo que les está ocurriendo. Hay que darle al espectador esa sensación de realismo, de que los diálogos son reales, de que los personajes están atacados por una serie de pasiones.

Este 'bar' puede ser metáfora de su filmografía. Un espacio en el que entran distintos personajes, cada uno tan diferente del otro, y llena de tintes de humor, comedia y 'thriller'...

Puede ser. La cinta reúne muchas de las cuestiones que me preocupan. Sin embargo, no me puedo ver desde fuera. Quien ve nuestras películas tiene una visión excéntrica que nosotros no tenemos. Esta cinta es muy distinta a 'Mi gran noche' o 'Las brujas de Zugarramurdi'. Pero la historia pedía esto. No podíamos evitar que surgieran las cosas de la vida real.

Al principio, con cintas como 'El día de la bestia', algunos lo consideraban un 'outsider' en el cine español, un revolucionario. Cuando se mira ahora, ¿siente que ya ha encajado?

En el momento en el que te miras a ti mismo estás acabado. Yo sólo intento rodar y no observar lo que estoy haciendo. Mi objetivo como cineasta es rodar, hacer mi trabajo. No quiero tener visiones globales, eso se lo dejo a otros. Yo tengo una deuda con el público y tengo que hacerlo lo mejor posible. Para eso, tengo que centrarme en la película, no en lo que me interesa a mí como cineasta, sino cuál es la mejor película que puedo hacer ahora con el presupuesto que tengo (ríe).

Puede que un bar no, pero muchos ciudadanos consideran el cine español como un 'chiringuito'...

La mejor manera de valorar el cine español es marcharte fuera. Te vas al festival de Berlín o estás en Los Ángeles, o en Venecia, y cuando te hacen las preguntas están presuponiendo que el cine español es el mejor de Europa. Y me gustaría que eso lo dijeran en Madrid. Desde fuera nos ven con una visión objetiva.

¿Hay solución para romper esos clichés o etiquetas?

La solución es trabajar. Tendemos a buscar juicios universales, y yo abogo por ir a los casos concretos. Tengo muchos amigos que ahora no pueden rodar y soy consciente de mi suerte. Pero les haría un flaco favor si dejara de trabajar.

Hablando de rodar, hace un año estuvieron filmando aquí, la productora Nadie es perfecto es valenciana, intervienen intérpretes de la región como Joaquín Climent y Diego Braguinsky. ¿Esta es la película con mayor cuota valenciana de su carrera?

Mi socio, Kiko Martínez, es valenciano y tenía la ilusión de rodar. Está cinta es mitad de él y mitad mía. Fue fantástico rodar aquí y contar con los actores valencianos. He estado muy a gusto aquí, esta es una tierra divertidísma.