Méndez de Vigo pide no boicotear 'El guardián invisible' y acepta las disculpas de la actriz

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido este martes que no se boicotee la cinta 'El guardián invisible', como se estaba pidiendo en redes sociales, por su presencia en ella de la actriz Miren Gaztañaga, que salió en un programa de ETB afirmando que los españoles son "catetos" y están "culturalmente atrasados".

Además de dejar claro que a él no le gustan los boicots "de ningún tipo", ha subrayado que "esta actriz ha reconocido que no estuvo acertada". "Pues ya está. En la vida hay que aceptar las disculpas, todos nos equivocamos, no somos máquinas. Detrás de una película hay mucho talento. Tengo muchas ganas de que la gente disfrute con ellas y yo creo que eso es lo que importa", ha opinado el ministro en una entrevista en la Emisora Escuela M21, del Ayuntamiento de Madrid.

Bajo la etiqueta #BoicotGuardianInvisible, usuarios de la red social Twitter hicieron un llamamiento para no acudir a las salas de cine para expresar el rechazo a las declaraciones de la actriz.

Por su parte, el equipo de la película emitió el pasado lunes un comunicado en el que se desvinculaba por completo de las palabras de la actriz vasca y en el que aseguraba que "su participación en el programa (de ETB) no tiene relación con la película".